快訊

波克夏股東會重點一次看！巴菲特宣布將退休 力挺美國、50年不賣日股

獨／第三代接手！一甲子名店「萬里豆漿伯」回歸日曝光

五一假期大陸傳意外！貴州2艘載人遊船側翻 陸官媒：70多人落水

聽新聞
0:00 / 0:00

基輔強力支持者！捷克：澤倫斯基4日訪問布拉格 會晤總統帕維爾

中央社／ 布拉格4日綜合外電報導
捷克共和國總統帕維爾在捷克共和國布拉格城堡歡迎烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
捷克共和國總統帕維爾在捷克共和國布拉格城堡歡迎烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

捷克總統辦公室表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於今天訪問捷克共和國，並會晤總統帕維爾（Petr Pavel）。

路透社報導，自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，捷克政府一直是基輔的強力支持者，並主導一項向烏克蘭提供大口徑彈藥的倡議，至今已交付逾100萬枚砲彈。

在這項倡議下，捷克方面運用自身在外交、商業及產業領域的專業知識，在全球尋覓大口徑彈藥，並在北大西洋公約組織（NATO）盟友資助下運至烏克蘭。

澤倫斯基昨天在社群媒體平台X發文說，他正在為即將到來的外交會談做準備，目的是尋求國際夥伴協助促使俄羅斯停火。澤倫斯基上次訪問布拉格是在2023年7月。

澤倫斯基也說，他日前在教宗方濟各（Pope rancis）喪禮場邊與美國總統川普（Donald Trump）商議防空系統和對俄制裁。他指出，雙方認為俄烏實施30天停火是結束烏克蘭戰爭的正確第一步。

捷克 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

對俄國新制裁？傳美已敲定 就等川普批准

俄提議停火3天 澤倫斯基：不與普亭玩遊戲

教宗葬禮和川普短暫會晤！澤倫斯基曝對談內容：有史以來最佳會面

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

相關新聞

攜妻兒返英不安全？哈利去年在英1舉動疑打臉 英媒：名流通常會避免

英國太陽報報導，哈利王子接受BBC專訪時，談到他與英國政府就「安全保護待遇」官司敗訴後，他覺得帶妻兒返英太不安全。

史達林後執掌最久領袖！普亭「一直在考慮繼任問題」 暗示有多人競爭

俄羅斯總統普亭在今天播出的影片中稱他一直在考慮繼任事宜，並暗示可能會有數名候選人角逐大位。普亭是繼前蘇聯領導人史達林之後...

東海爭議海域再起波瀾！大陸、日本互指侵犯領空 陸官方單位接連發聲

中國外交部網站周日（5月4日）發布消息稱，外交部亞洲司司長劉勁松就「日本右翼分子駕駛民用飛機侵闖我釣魚島領空向日本駐華使館首席公使橫地晃提出嚴正交涉…

FT：歐盟擬加強和CPTPP關係 可能本月商討合作機制

英國金融時報（FT）報導，美國總統川普的激進關稅政策，正讓歐盟和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）戰略合作的動能增強...

習近平將訪俄 普亭：俄中對維繫世界穩定具戰略意義

在大陸外交部宣布大陸國家主席習近平將於7日至10日對俄羅斯進行國事訪問，並出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典」後...

基輔強力支持者！捷克：澤倫斯基4日訪問布拉格 會晤總統帕維爾

捷克總統辦公室表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於今天訪問捷克共和國，並會晤總統帕維爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。