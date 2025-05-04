澳洲國會大選工黨勝選連任 分析：有助提升總理與美交涉能力

澳洲執政黨工黨昨天在國會大選勝選，成功連任。分析家說，這強化了總理艾班尼斯與美國交涉的能力，他還可能與英國和加拿大的中間偏左政府、以及其他民主盟友展開更密切合作。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨（Labor Party），利用選民對美國總統川普Donald Trump）政策的強烈反彈，在國會大選取得逆轉勝，並且使該黨國會過半席次進一步擴大。

根據澳洲選舉委員會（Electoral Commission）迄今為止的計票結果，工黨在眾議院150席中已取得至少82席，比前一次大選取得的過半席次進一步增加。

待澳洲新內閣成員宣誓就職後，艾班尼斯預計造訪華盛頓，討論美國關稅和國防事務。他還預計與亞洲及歐洲國家就擴大出口市場和國防合作方面共同努力，以降低對美國的依賴。

澳洲國庫部長查默斯（Jim Chalmers）今天表示，繼續執政的工黨未來將面臨全球挑戰，他目前聚焦於全球經濟不確定性，特別是美中關稅緊張造成的衝擊。

有分析家表示，這次大選工黨的國會席次可望增加，有助於強化艾班尼斯與白宮交涉時的地位。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）執行董事弗里洛夫（Michael Fullilove）認為，美國這個全球實力最強的國家表現得反覆無常、難以信賴時，拓展本國與其他國家的關係將是合理之舉。

他期盼澳洲與加拿大、英國及其他歐洲和亞洲民主國家，強化彼此之間的關係；「然而，這些國家沒有一個能取代美國成為澳洲的重要安全盟友」。

儘管川普政策在澳洲不受歡迎，但羅伊國際政策研究院所做的民調顯示，80%澳洲人認為美國聯盟對澳洲國安至關重要。

前澳洲駐美國大使斯諾蒂諾斯（Arthur Sinodinos）表示，在與澳洲的主要盟友美國打交道時，擁有一個多數政府至關重要。

目前擔任華府智庫亞洲集團（The Asia Group）合夥人的斯諾蒂諾斯表示，艾班尼斯需儘快赴美與川普討論貿易和國防議題。他並說：「川普喜歡跟贏家打交道，這是他的行事風格。」