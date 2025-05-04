東海爭議海域再起波瀾！大陸、日本互指侵犯領空 陸官方單位接連發聲

中國外交部網站周日（5月4日）發布消息稱，外交部亞洲司司長劉勁松就「日本右翼分子駕駛民用飛機侵闖我釣魚島領空向日本駐華使館首席公使橫地晃提出嚴正交涉，敦促日方立即停止非法侵權活動，切實採取措施防止類似事件再次發生。」

此前一天，日本防衛省發布消息指出，日本海上保安廳巡邏船確認，周六（5月3日）約12時21分至12時36分，從中國海警船上起飛的一架直升機進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近的日本領海。對此，自衛隊緊急出動戰鬥機進行應對。

中國海警局發言人劉德軍周六（5月3日）表示，中國海警艦艇當日依法在釣魚島海域例行巡航時，發現1架日本民用飛機於11時19分非法進入中方釣魚島領空，11時24分飛離。劉德軍表示：「中方海警艦艇迅即依法對其採取必要管控措施並起飛艦載直升機警告驅離」，「我們敦促日方立即停止一切違法活動」。

「首次確認中國海警局直升機侵犯日本領空」

日本放送協會（NHK）周六報導稱，這是首次確認到中國海警局直升機侵犯日本領空。防衛省已通過外交渠道向中國政府提出強烈抗議，並敦促中方避免再次出現類似情況。據防衛省稱，就在中方直升機侵犯日本領空前，曾有日本的民用小型飛機在尖閣諸島附近飛行，中方的行動似乎是對此作出的應對。

日本放送協會的報導還稱，在尖閣諸島周邊，中國海警船幾乎每天都會在日本領海外側的毗連區水域航行，防衛省和海上保安廳一直保持警戒狀態。

另據日本共同社周六援引日本防衛省和第11管區海上保安總部報導，中方4艘船3日中午起相繼駛入日本領海，這是中國公務船繼4月7日後再次駛入尖閣周邊領海，為今年第11天。報導介紹，4艘船均搭載機關炮，日方巡邏船要求其駛離領海。包括毗連區在內，至今已連續166天在尖閣周邊發現中國公務船。

中國大使館、國防部、外交部接連發聲

就在中國外交部周日發布消息之前，中國駐日本大使館周六晚已作出回應：中國駐日本大使吳江浩就「日本民用飛機侵闖我釣魚島領空向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉」。吳江浩表示：「今天日本政府放任一架日本民用飛機非法進入釣魚島領空，嚴重侵犯中國主權。中方強烈不滿、堅決反對」，「如果日方採取新的挑釁舉動，中方必將予以堅決反制」。

就日方稱中方艦載直升機「侵犯日本領空」的表態，中國國防部新聞發言人張曉剛4日表示：「日方有關言論顛倒是非，是不負責任的。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。日方民用飛機非法進入中國釣魚島領空，嚴重侵犯中國領土主權，中國海警採取必要管控措施予以警告驅離，完全正當合法。」

張曉剛還要求：「日方嚴格約束本國公民活動，停止復雜化釣魚島海空域局勢的挑釁行徑，避免帶來不穩定不安全因素，影響中日關系發展大局。」

（綜合報導）

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