克里姆林宮證實！習近平7日訪俄 與普亭商討俄中戰略關係
俄羅斯克里姆林宮今天宣布，中國國家主席習近平將於5月7日至10日赴俄國進行正式訪問，期間他會出席蘇聯擊敗納粹德國80週年的紀念活動，並與俄國總統普亭會談。
路透社報導，克里姆林宮（Kremlin）於通訊軟體Telegram發布聲明稱，習近平將和普亭（Vladimir Putin）討論俄中兩國戰略夥伴關係的發展，並簽署數項文件。
克里姆林宮提到：「會談期間，將討論進一步發展全面夥伴關係與戰略合作等主要議題，以及當前的國際和區域議程問題。」
中國外交部今天也宣布，習近平預計出席在俄國首都莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（第二次世界大戰歐洲戰事結束）80週年慶典。
中國外交部還說，習近平將跟普亭就新形勢下中俄關係發展以及「一系列國際和地區重大問題」進行「戰略溝通」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言