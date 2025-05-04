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葉門叛軍飛彈落以色列機場附近 以色列防長矢言反擊

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導
一枚從葉門發射的飛彈擊中了以色列本古里安機場外的一條道路附近的彈坑，以色列安全部門成員正在填補彈坑。法新社
一枚從葉門發射的飛彈擊中了以色列本古里安機場外的一條道路附近的彈坑，以色列安全部門成員正在填補彈坑。法新社

一枚從葉門發射的飛彈今天落在以色列主要國際機場「班古里昂機場」附近，目前未傳出重大傷亡消息。以色列國防部長卡茲矢言要強力反擊，葉門叛軍青年運動已承認發射飛彈。

路透社報導，機場當局指出，這枚拋射體落在班古里昂機場（Ben Gurion Airport）第3航廈停車場附近的道路上。

這起事件一度中斷班古里昂機場的運作，不過機場當局表示，航班目前已恢復起降。

以色列救護部門提到，目前沒有人員重傷的通報消息，受到輕傷的1名男子和1位女子已經送醫，另有2人因出現恐慌而在現場接受治療。

法新社報導，以色列防長卡茲（Israel Katz）今天透過聲明警告，以方將強力回擊，「任何打擊我們的人，我們會7倍奉還」。

以色列軍方稍早聲明寫道：「多次嘗試攔截從葉門發射的飛彈，在班古里昂機場區域發現一墜落物。」

以色列第2大城特拉維夫（Tel Aviv）及國內其他地區也曾響起空襲警報。法新社記者提到，他們聽到耶路撒冷（Jerusalem）地區與特拉維夫附近的班古里昂機場傳出爆炸聲。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）已出面承認發射這枚飛彈，並稱此舉是為了支持加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。

青年運動發布聲明，宣稱用一枚「極音速彈道飛彈」對班古里昂機場實施軍事行動。

以色列 彈道飛彈 機場 葉門

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