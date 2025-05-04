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全球局勢日益緊張 紐西蘭汰換海軍直升機因應

中央社／ 威靈頓4日綜合外電報導

紐西蘭今天宣布斥資12億美元汰換老舊海軍直升機，這是因應日益加劇的「全球緊張局勢」所進行的重大國防改革一環。

法新社報導，國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，這是政府再次承諾增加國防支出的首筆資金。

上月公布的10年50億美元新增支出計畫，還包括對飛彈、網路安全和無人機的投資。

這將使得紐西蘭國防支出從占國內生產毛額（GDP）1%，提高到2%以上。

柯林斯表示，新型直升機將擁有更強的防禦和攻擊能力，以及更大的偵察範圍。

她還宣布未來4年將撥款5.7億美元，用於國防部隊的部署、訓練和基礎設施建設。

柯林斯在聲明中表示：「全球緊張局勢正在急速加劇，國防人員需要合適的裝備和條件來執行任務。」

「作為海洋國家，我們將海軍能力列為優先事項。」

「新型直升機將能飛得更遠，運載更大的負載，包括武器、人員和裝備，這些對於國防來說都是關鍵，有助於保護紐西蘭及其人民。」

國防部 直升機 紐西蘭

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