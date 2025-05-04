澳洲工黨勝選連任 應對美中競爭列施政優先

美國川普政府貿易政策與對全球經濟的衝擊，成為澳洲這次大選聚焦議題。澳洲工黨勝選連任後，財長查默斯今天表示，澳洲政府將優先應對美中貿易戰「陰霾」。

路透社報導，工黨勝選後，黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）成為澳洲20年來首位成功連任的總理。他在今天演講時承諾，將領導一個紀律嚴明、井然有序的政府，並強調澳洲民眾投票結果，顯示大家要的是團結一致。

澳洲廣播公司（ABC）預測，執政的中間偏左澳洲工黨（Labor Party）這次選後，國會席次可望從現有的77席擴大為至少85席。然之前多數民調顯示，在150席眾議院裡，工黨可能只能免強保住多數優勢。目前已開出逾2/3選票，5日將繼續計票工作。

艾班尼斯在走訪他自己的雪梨選區一家咖啡館時告訴媒體：「我們的第2任仍會是個紀律嚴明、秩序井然的政府，一如我們的第一任期般。」還說已故的母親在他小時候常帶他光顧這家咖啡館。

艾班尼斯在這場簡短公開談話時還說：「澳洲人民投給團結而不是分裂。」

先前的民調顯示，由於民眾普遍對政府處理通膨的方式感到憂慮，工黨的支持率在今年3月之前已連續9個月落後於反對派保守聯盟。

不過，當保守派提出大幅削減聯邦公務員人數的計畫後，民意出現逆轉。削減案被拿來與川普政府精簡政府機構的作法比較。此外，提案中還包括要求聯邦員工每週5天回辦公室上班，也被批評對女性不公平。

美國總統川普4月2日宣布的關稅政策引發全球市場震盪，增加澳洲選民不安情緒，擔憂這將對自己的退休金基金造成影響。

財長查默斯（Jim Chalmers）告訴澳洲廣播公司：「當前焦點是全球經濟不確定性、美中關係，以及這些情勢對我們會帶來何種影響。」

「眼前發生的事，特別是美中博弈，確為全球經濟蒙上一層陰影…我們需有能力、也一定會有辦法來因應這種不確定性。」