時代太動盪 澳、星執政黨都大勝

時代動盪下，民眾更容易選擇相信現任執政黨！澳洲總理艾班尼斯於3日的選舉中順利連任，且本就單獨執政的工黨席次又從77席增加到86席。無獨有偶，新加坡也在3日舉行選舉，人民行動黨在總理黃循財的領導下，雖然席次沒有成長，但也穩固了人民行動黨的統治，該黨支持度近年來已有下滑的趨勢。

澳洲右派慘敗

根據《英國廣播公司》報導，尋求連任的總理艾班尼斯在這次選舉中獲得86席，而與其競爭的右翼聯盟黨魁杜頓，則連自己的議員選區都輸掉。主導強硬保守政策的杜頓，過去就常被類比為澳洲版川普，而在如今川普對全球課徵關稅的局面上，他也受到波及，支持度大幅下滑。

雖然工黨執政以來面臨通膨、健保與房價高漲等問題，但所有問題碰到關稅戰都只能先靠邊站。艾班尼斯在勝選演說中強調，感謝澳洲選民在全球不確定性中，選擇樂觀與決心的一方。杜頓則承認敗選，並表示將會負起相關責任。

人民行動黨鞏固統治

《美聯社》提到，新加坡則是由於提前解散國會進行選舉，也同時在3日進行國會選舉。執政黨人民行動黨獲得65.6%的選票，只比2020年的61%高一點，但因為選舉制度的關係，人民行動黨獲得國會97席中的87席，反對黨新加坡工人黨維持10席席次。

近來因為川普關稅戰的關係，黃循財不只解散國會，也宣布調低經濟成長預期，並對國民發表演說提醒要做好可能衰退的準備。他對選舉結果表示，了解民眾對於多元聲音的追求，不過當下狀況需要更強力的人民行動黨以因應目前的變局挑戰。

關稅戰對政府有利？

《CNN》提到，最近幾場選舉多有受到川普宣布關稅戰的影響，包括加拿大的自由黨原本有可能被保守黨政黨輪替，但如今卻在選舉中重新鞏固執政。新總理卡尼也表示不會對川普的威脅屈服，「美國無法擁有加拿大。」

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