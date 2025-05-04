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巴基斯坦試射飛彈 印、巴緊張美籲冷靜
印度與巴基斯坦近日因在喀什米爾爆發衝突，全球都擔心兩國開戰！巴基斯坦3日還試射射程450公里的彈道飛彈，讓兩國之間的氣氛相當緊張。對此，美國副總統范斯近日便分別要求巴基斯坦與印度冷靜，還有揪出喀什米爾屠殺案的兇手，國務卿盧比歐也要求雙方合作，讓衝突降溫。
兩國都擁有核武
根據《美聯社》報導，在印度控制的喀什米爾地區日前爆發恐怖襲擊事件，印度指控巴基斯坦涉入，但巴基斯坦否認。但雙方分別以軍演、試射飛彈等方式表達不滿。由於兩國都有核武，也讓國際擔心兩國衝突升溫。巴基斯坦3日更是試射彈道飛彈，雖然不是朝印度方向，但也引發不少關注。
由於近日印度揚言要暫緩兩國邊境的水資源共享協議，智庫研究員阿里分析，巴基斯坦此舉帶有地緣政治目的。印度方面，前外交顧問馬里克提醒，由於恐攻的26位受害者遍及印度13個邦，因此民眾對此次恐攻有相當大的憤怒，考驗著兩國的因應能力，喀什米爾本也就是兩國長期有紛爭的區域。
喀什米爾紛爭已久
《CNN》提到，有印度太太的美國副總統范斯近日則要求印度與巴基斯坦冷靜，他坦言，巴基斯坦某個程度上是要負責的，應該積極與印度合作，印度對恐攻的回應則不要升高到進一步的衝突。巴基斯坦內政部長塔拉爾原本還透露印度恐在1天到36小時內會有軍事行動，但目前看來並沒有。
印度與巴基斯坦從獨立時就因為宗教問題有不少衝突，近年來則加上喀什米爾的主權爭議，由於當地位於印度、巴基斯坦與中國交接，加上本身農產豐富，具有一定戰略與經濟地位，且印、巴、中3國都擁有核武，因此近日的紛爭也引發國際社會高度關注。
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