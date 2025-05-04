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菲律賓首都機場入口處遭車輛衝撞 據報至少2死多傷

中央社／ 馬尼拉4日綜合外電報導

菲律賓紅十字會（Philippine Red Cross）表示，首都馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場今天發生汽車撞上航廈大門的事故，至少2人喪生多人受傷，死者包含一名4歲女童。

路透社報導，機場方面表示，這起「車輛事故」發生在今天稍早，一輛汽車撞毀尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）第一航廈外側欄桿，衝進航廈入口附近的人行道。

尼諾伊艾奎諾國際機場在聲明中表示：「我們理解這起事件引發的擔憂，尤其是照片在社群媒體上流傳之後。我們敦促公眾不要多加臆測，並等待經過核實的最新消息，我們會盡快公布。」

DZBB廣播電台在社群媒體平台X發布的影像顯示，有1人躺在地上接受醫療救治；航廈入口處的玻璃碎裂一地，1輛黑色休旅車撞上航廈大門後，車頭明顯受損。

尼諾伊艾奎諾國際機場說，傷者正在接受治療，肇事司機已被警方拘留。

機場 社群媒體 艾奎諾

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