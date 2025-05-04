英警以涉嫌「恐怖主義」逮5男 其中4人為伊朗籍
英國警方今天表示他們依涉犯「恐怖主義」逮捕5名男子，其中4人為伊朗籍。
法新社報導，倫敦都會區警察局發布聲明指出，這幾人分別是在倫敦（London）、斯文敦（Swindon）和大曼徹斯特地區（Greater Manchester area）落網，原因與「涉嫌謀劃針對一處特定場所」有關。
警方表示，被捕5人年紀介於29歲到46歲之間，他們涉嫌「預備實施恐怖主義」5人目前已羈押。
警方表示，有4名犯嫌為伊朗籍，另一人國籍待釐清。
都會區警察局反恐主任墨菲（Dominic Murphy）說：「調查工作還在初期階段，我們正多管齊下以釐清任何可能動機，並了解這起事件是否可能為民眾帶來更高風險。」
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