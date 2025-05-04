樞密會議選舉新教宗 西斯汀教堂緊鑼密鼓準備

天主教會7日起舉行教宗選舉樞密會議；會議地點梵蒂岡西斯汀教堂正在布置，包括裝設焚燒秘密選票的火爐和煙囪，好讓教堂頂的煙囪冒出白煙，向全世界宣布新教宗產生。

法新社報導，梵蒂岡新聞辦公室今天發布一段影片顯示，使徒宮（Apostolic Palace）正緊鑼密鼓為這座13世紀的教堂布置，作為選舉教宗方濟各繼任者的樞密會議場所。

這段近5分鐘的影片顯示，建築工人在搭建一片架高的木製地板，然後擺放大桌子供133名樞機主教在會議時投票。

其他建築工人正在教堂的一角安裝一座重型火爐，用於焚燒選票。

這段日期標為5月2日的影片還顯示，消防人員爬上教堂瓦頂，固定住煙囪管。

領導天主教會12年的阿根廷裔教宗方濟各（Pope Francis）4月21日以88之齡辭世後，世界各地未滿80歲的133名樞機主教便被召回羅馬準備舉行教宗選舉，選舉過程預料費時數日。

期間若有候選人贏得當選所需的2/3選票，則選票放入特別火爐焚燒時會加入化學物來產生白煙；若未能選出新教宗，則在燒選票時不加入化學物，讓教堂煙囪冒出黑煙。

梵蒂岡基礎設施副主任史克雷潘蒂 （Silvio Screpanti）表示，有5名電工和5名技師在會議期間將留駐現場協助。

史克雷潘蒂在接受梵蒂岡政府官網專訪時表示，會有一名技師「在整個投票過程中」待在西斯汀教堂（Sistine Chapel）旁的小房間裡，「用遙控器操作火爐」。焚燒選票用的火爐現已改為電控啟動。

史克雷潘蒂說，他們正在清潔並重新粉刷「聖瑪爾大之家」（Santa Marta）招待所和隔壁一棟建築，要整理出約200個房間供樞機主教及工作人員使用，工程還包含遮擋一些窗戶的視線。

史克雷潘蒂說，房間內家具「僅供滿足最低需求」，只有像床、床頭櫃和衣櫃等物件。

所有留在現場工作或協助的人員都必須宣誓保密，並住宿梵蒂岡，期間「不得與家人聯繫」。