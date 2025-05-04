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以色列傳大規模徵召預備役 擴大加薩軍事行動

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導

以色列媒體今天報導，以色列對數萬名預備役人員發出徵召令，為接下來擴大加薩軍事行動做準備。另外，總理尼坦雅胡還將矛頭對準卡達斡旋人員。

路透社引述以色列「新消息報網站」（Ynet）報導，預備軍部署位置有二，一是以色列和黎巴嫩邊境，二是約旦河西岸（West Bank）占領區，騰出正規軍來率領最新的加薩（Gaza）進攻行動。

以色列軍方尚未立即置評。

稍早前，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室援引加薩和敘利亞近來發展為由，宣布將重新安排總理原定7日至11日的亞塞拜然出訪行程。

法新社則引述以色列國營媒體指出，安全內閣排定明天開會通過擴大對加薩的軍事行動。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月突襲以色列，引發以色列對哈瑪斯控制的加薩發動反擊。在各方斡旋下，雙方停火協議今年1月19日生效。但協議破裂後，以軍3月18日恢復在加薩的攻勢。

1月的停火協議是由美國、埃及和哈瑪斯政治辦公室所在地卡達共同促成的。然而，近幾週來，取得新協議的努力似乎停滯不前。

尼坦雅胡指控卡達「以模棱兩可的言談玩兩面手法」。他在社群平台X貼文說，卡達必須「決定它要站在文明這一邊，還是在哈瑪斯野蠻的那一邊」。

他補充說，「以色列將以正義手法，贏得這項正義之戰。」

法新社點出，尼坦雅胡需要極右陣營支持，否則將喪失執政聯盟，而在極右支持者施壓下，他自以色列恢復加薩軍事行動以來便日益喊話要持續戰到底。

以色列 卡達 哈瑪斯

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