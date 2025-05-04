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還沒見川普即提早返國 塞國總統胸口痛情況穩定

中央社／ 貝爾格勒3日綜合外電報導
塞爾維亞總統武契奇。（歐新社）
塞爾維亞總統武契奇。（歐新社）

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）身體不適提早結束美國出訪行程，今天返回貝爾格勒（Belgrade）一度入院治療，不過醫師說他情況「穩定」。

法新社報導，財政部長馬里（Sinisa Mali）告訴國營的塞爾維亞國家電視台（RTS）說，武契奇下午5時過後自塞國國軍醫院VMA出院，「有跟我說他感覺好一點」。

今天稍早，武契奇因通報出現胸口痛而在沒有拜會美國總統川普情況下，提早自美返國。

總統辦公室表示，他一抵達首都貝爾格勒便立即前往VMA就醫。

數小時後，院內的心臟科醫師丁西奇（Dragan Dincic）告訴媒體說，武契奇狀況「穩定且良好」。

丁西奇說，武契奇在美出現「強烈胸痛」情況，美國醫師群測量的數據顯示他血壓過高。

丁西奇說：「美國醫師團隊執行所有必要的檢查，而總統未採納他們的建議，決定返國。」

丁西奇說，預期總統在未來幾天能完全恢復例行活動是不切實際的。他補充說，總統過去10年3度發生「類似問題」。

武契奇2019年曾因為心臟毛病住過院。他2017年當選總統之前，曾擔任過3年總理。

塞爾維亞 美國 醫師

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