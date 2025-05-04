澳洲總理艾班尼斯勝選 分析：川普關稅政策可能助攻

澳洲中間偏左總理艾班尼斯今天在大選中取得壓倒性勝利，美國國務卿盧比歐恭賀他贏得第2個3年任期。分析指出，美國總統川普嚴厲的貿易關稅政策可能助了他一臂之力。

美聯社報導，盧比歐（Marco Rubio）在聲明中說：「澳洲是美國珍視的盟國、夥伴與朋友。我們共同的價值觀與民主傳統為持久的聯盟與兩國人民的深厚關係奠定了基石。」

他又說：「美國期待深化與澳洲的關係，以推進我們的共同利益，並促進印度－太平洋區域與全球的自由與穩定。」

法新社引述學者說法報導，本屆澳洲大選與3天前深受川普影響的加拿大選舉不同之處在於，川普並不是支持艾班尼斯（Anthony Albanese）選民最關心的問題。

但有些人認為，川普似乎對執政黨工黨（Labor Party）在後期民調中逆轉劣勢、最終壓倒性勝出的選舉結果產生重大影響。

競選期間，工黨的民調落後了3個月之久，但最後超越在野黨黨魁達頓（Peter Dutton）領導的保守派聯盟，並在選舉日前的一連串民調中取得領先。

雪梨大學（University of Sydney）政治學講師馬赫（Henry Maher）表示，達頓的政策被認為是「川普輕量版」，諸如為提高政府效率而削減公務員人數等，已讓一些選民反感。

他告訴法新社：「當然，還有其他問題，比如生活成本、國防、醫療與其他問題。」

「但如果我們想了解為什麼在最後幾個月的競選活動中，有很大一部分的選民立場出現改變，我認為這就是最主要的因素。」

馬赫說，川普對長期盟友澳洲輸美商品課徵10%關稅，加上他的全球貿易政策引發金融市場混亂，這些舉措都可能令選民緊張不安。

他說：「在不穩定時期，我們預期民眾會回頭選擇穩定的現任領導人。」

在這次敗選中喪失原有國會席次的達頓今年稍早稱讚川普是「大思想家」與「精明的人」。但他與艾班尼斯都堅稱，在捍衛澳洲利益之際絕不會向川普低頭。

曾任工黨前總理吉拉德（Julia Gillard）顧問的布瑞南（Kate Harrison Brennan）說，達頓的聯盟試圖推出「看起來與美國非常相似」的政策。她告訴法新社，川普「絕對」有對這場選舉產生影響。