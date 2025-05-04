澳洲總理自稱熱愛對抗保守派 曾助終結對中貿易戰

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出身藍領，一路奮鬥到國家最高職位。他曾自稱喜歡「對抗保守派」，也曾協助終結與中國的貿易戰。

法新社報導，艾班尼斯領導的中間偏左工黨（Labor Party）今天晚間贏得第2個任期，也讓保守派對手嘗到慘敗的滋味。

自1996年以33歲之齡首次當選議員以來，艾班尼斯已在國會中任職近30年。他於2012年自述，「我喜歡對抗保守派，這就是我所做的事」。

現年62歲的艾班尼斯在雪梨市中心1間享有政府補貼的簡樸公寓長大，他的藍領出身已成為政壇傳奇。

他是單親媽媽的獨子，媽媽曾是清潔工。1984年，他從雪梨大學（University of Sydney）經濟系畢業後不久，就開始為工黨工作。

在其首個任期中，艾班尼斯施政聚焦於家庭問題，如兒童保育費用和醫療資金。

他曾承諾大力發展再生能源、解決日益惡化的住房危機，並向搖搖欲墜的醫療保健系統投入資金。但他也批准新的採礦計畫，同時向帶來嚴重汙染的化石燃料產業提供補貼。

近日他還批評美國總統川普徵收10%關稅之舉「不是朋友的行為」，贏得許多澳洲選民的支持。

與此同時，艾班尼斯也因設法穩定與澳洲最大貿易夥伴中國的關係而受到讚許。

他是7年來首位訪問中國的澳洲總理，任內也協助終結了與中國的貿易戰。

工黨 澳洲 艾班尼斯

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