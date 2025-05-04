誰扯上川普誰倒楣？ 關稅戰撼動澳星大選選情

美國財星雜誌日前報導，美國總統川普第二任發動的關稅戰正撼動澳、星大選。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院主任利偉恩說，外交政策通常不是澳洲選舉的「重要因素」，然而今年有所不同，原因是川普正破壞全球貿易體系。

利偉恩表示，川普目前雖「只」對澳洲輸美商品徵百分之十的基準關稅，但他回任後的關稅政策仍間接對澳洲造成影響。原因是中國是澳洲一大出口市場，只要此一全球第二大經濟體的成長放緩，就會使澳洲出口面臨風險，恐進一步拖累澳洲經濟。

自由黨／國家黨聯盟領袖達頓及更廣泛的澳洲保守派運動，最初將他們自己與川普做緊密連結，例如達頓承諾以美國作為他成為總理後的首個出訪國，但如今和川普的連結似乎正拖累他們的支持度。

澳洲國立大學高級講師林木也提到，「保守派被視為能讓澳洲保持安全的政黨；但他們已完全喪失這項優勢，因為現在威脅正來自川普本身」。羅伊國際政策研究院民調顯示，澳洲民眾對美國的信賴度銳減，大多數澳洲選民也不贊成川普的諸多政策。

而在新加坡，黃循財直言不諱地批評川普的關稅政策，提到該政策已使全球更反覆無常、更霸道、更保護主義且更危險。星國最大在野黨工人黨祕書長畢丹星也罕見呼應黃循財，呼籲全國團結面對川普帶來的威脅。