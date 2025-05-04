新加坡大選 執政黨87席勝 黃循財得票率有望過關

新加坡三日舉行國會大選，這是總理兼財長黃循財去年五月成為星國第四代領袖後第一項重大考驗，首次率領執政黨人民行動黨（PAP）迎戰大選。路透三日晚間引述抽樣計票結果報導，PAP可望勝選並延續其六十年的執政。

本屆民選議員共九十七席，選區有十五個單一選區、八個四人「集選區」和十個五人集選區。星國國會議員分為民選議員、非選區議員和官委議員；集選區則為星國獨創、意在確保少數種族在國會有代表的制度。投票時間自台灣時間三日上午八時持續至晚間八時。

星媒聯合早報等報導，星國選舉局在三日晚間十時左右陸續揭曉各選區抽樣計票結果，顯示執政黨可望拿八十七席，PAP最大對手工人黨預計十席。

這次合格選民約二百六十萬人。工人黨僅角逐約四分之一席次，最多只能贏廿六席；上次大選的老三新加坡前進黨這次則只角逐十三席。所有二一一位候選人，就有四成六隸屬PAP。在馬林百列—布萊德嶺集選區，五位PAP候選人因無反對黨候選人自動當選。

路透和法新社報導，星國一九六五年獨立建國以來PAP就持續執政，幾乎篤定拿下最多席次且預計保住絕對多數，但得票率將是黃循財政府支持度的指標。

該黨總體得票率從二○一五年的七成，二○二○年降至約六成一；二○一一年最低下探六成○一，但當時仍拿下占九成三席次。部分分析家說，PAP這次得票若能達六成到六成五，對黃循財就已算漂亮。

黃循財在領導星國新冠防疫工作小組後人氣上升，從前總理李顯龍手中接棒成為領導人。黃循財多次說，鑒於美國總統川普徵收關稅，他需要選民強力授權來帶領新加坡度過經濟不確定性。

黃循財也曾警告，若川普持續實施關稅措施，星國將受到沉重打擊，且新加坡需要維持開放和競爭力以抗衡關稅影響。