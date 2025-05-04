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澳洲大選工黨席次過半 艾班尼斯連任總理 創逾20年紀錄

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
澳洲工黨三日勝選，黨魁兼總理艾班尼斯（右二）與其女伴赫頓（右一）、兒子納森（左二）與華裔外長黃英賢，牽手在台上接受支持者歡呼。路透
澳洲工黨三日勝選，黨魁兼總理艾班尼斯（右二）與其女伴赫頓（右一）、兒子納森（左二）與華裔外長黃英賢，牽手在台上接受支持者歡呼。路透

澳洲三日舉行聯邦選舉以選出眾議院一百五十名議員。澳洲廣播公司（ABC）當晚報導，總理艾班尼斯領導的執政黨工黨擊敗在野黨自由黨／國家黨聯盟，幾乎篤定成為澳洲逾廿年來首位成功連任的總理。

中間偏左的工黨席次過半，艾班尼斯已發表勝選演說，表示澳洲民眾已選擇工黨領導的多數政府；他明白在過去三年，世界帶給澳洲很多挑戰，也知道還要更多努力來幫助承受壓力的人們，「這就是為何值此不確定的時期，澳洲人民再次信任工黨的意義如此重大」。

自由黨／國家黨聯盟領袖達頓已承認敗選，「我們在這次選戰表現不夠好」，他將為此負全責，也說已致電艾班尼斯道賀。

ABC根據逾六成六計票結果報導，工黨已取得八十五席，中間偏右的自由黨／國家黨聯盟已拿四十一席。另據英國每日郵報報導，新聞集團對澳洲十九個選區的近三千七百名選民實施出口民調顯示，工黨與自由黨／國家黨聯盟得票率都約三成二。但部分選民對獨立候選人及綠黨的偏好，可能讓工黨在一些關鍵席次占優勢。

投票時間為當地三日上午八時至晚間六時，但澳洲橫跨不同時區，東部幾州在台灣時間下午四時結束投票，偏遠的科克斯群島投票所到台灣晚間六時才截止。一千八百萬名合格選民有八百萬人提早投票，創下新高。

艾班尼斯在二○二二年大選率領工黨贏得七十七席拿回政權，自由黨／國家黨聯盟則拿五十三席。艾班尼斯的連任政綱類似美國民主黨路線，希望促進澳洲綠色製造業發展、增加關鍵礦產開採與加工、加速朝再生能源轉型等。

艾班尼斯上台後，澳洲與中國大陸關係也有改善；兩國關係曾在自由黨／國家黨聯盟政府時期急遽惡化，但近三年中國對澳洲葡萄酒、大麥等出口品的貿易制裁陸續取消。

再生能源 得票率 投票 澳洲 美國 艾班尼斯

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