新加坡國會大選初步計票：人民行動黨可望勝出
新加坡今天舉行國會選舉，官方抽樣計票初步結果顯示，人民行動黨可望再度勝選，並延續該黨已經長達60年的執政。
路透社報導，新加坡30多個選區之中的9個選區抽樣計票顯示，人民行動黨（People's Action Party）在這些選區全部勝出。
新加坡大選計票作業仍持續進行中，選務當局正公布更多抽樣計票結果，最終計票結果預計明天凌晨揭曉。
「聯合早報」報導，新加坡選務當局過往數據顯示，抽樣計票的信賴水準（confidence level）高達95%，與最終票數的誤差範圍不超過4個百分點。
新加坡從1965年獨立建國以來，一直都由人民行動黨執政。
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