澳大利亞大選：阿爾巴尼斯帶領工黨再度勝選

澳大利亞選舉委員會當地時間20時左右發布數據，預計阿爾巴尼斯領導的工黨將獲得聯邦議會眾議院150個席位中的75個以上。工黨提前鎖定勝局。

在經過約四分之一的計票統計後，阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）領導的中左翼工黨於當地時間當晚已贏得議會中52個席位，而由彼得‧達頓（Peter Dutton）領導的右翼保守黨聯盟（由自由黨與國家黨組成）僅獲26席。議會絕對多數需要76席。《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）報導稱，聯盟黨損失慘重，達頓已無組建政府可能。

達頓提前認輸，工黨支持者歡慶勝利

選舉當晚，達頓表示已致電阿爾巴尼斯祝賀其勝選。他對支持者表示：「我們在這場競選中表現不佳，這一點在今晚顯露無疑，我願意對此承擔全部責任。」

不僅如此，前警官出身的達頓還面臨著罕見的個人挫敗──他的議員席位可能也不保。悉尼工黨支持者則在選舉派對上歡呼雀躍，手持印有阿爾巴尼斯頭像的精釀啤酒高聲呼喊他的暱稱「Albo」。

澳大利亞廣播公司選舉分析專家安東尼‧格林（Antony Green）表示：「這可能是工黨的一次重大勝利。」

生活成本高昂是焦點，選民拋棄達頓

本次大選的核心議題是生活成本居高不下。許多澳大利亞家庭在被牛奶、麵包、電費和油價等基本開銷的高昂價格所困。

人力資源經理羅賓‧諾克斯（Robyn Knox）告訴法新社：「生活成本目前真的非常高，稅收也是一大問題，還有汽油價格，以及所有基本生活用品。」

小企業主賈里德‧貝爾（Jared Bell）也表示：「我們的雜貨店明顯比幾年前貴多了。」

達頓主張大幅削減移民、打擊犯罪，並主張廢除澳大利亞長期以來的核電禁令。然而公眾普遍對其他提出的在全國範圍內建設核反應堆的建議持負面態度。該政策主張被認為對其選情造成了拖累。

此外達頓主張削減公共部門的政策也引發選民不滿，因類似「削減政策」已有先例──馬斯克領導的政府效率部削減公共開支已在美國社會造成混亂。

川普「陰影」籠罩──選民更傾向於穩健的現任者

在為期六周的選戰中，美國總統川普成為爭議焦點之一。達頓稱贊川普為「在全球舞台上頗具影響力的大思想家」而備受批評。法新社報導稱，一些選前民調顯示，達頓因與「親川普」而流失選票。

59歲的選民艾倫‧惠特曼（Alan Whitman）在投票前表示：「川普瘋得像條被砍斷的蛇，我們都知道這一點，我們必須小心應對。」

阿爾巴尼斯則對川普政府的關稅政策予以強烈譴責，稱其是「自殘性的經濟行為」，並非「朋友之舉」。與此同時，他承諾將積極推動可再生能源發展、解決住房危機、並向醫療系統投入更多資金。

悉尼大學政治學講師亨利‧馬赫（Henry Maher）對法新社表示：「在不穩定時期，選民更傾向於選擇穩健的現任者。」

投票日傳統：「民主香腸」

澳大利亞此次大選共有1800萬人具備投票資格。由於實行強制投票制，投票率高達90%以上。違者將被罰款20澳元（約合13美元）。

許多飢腸轆轆的選民在完成投票後享用傳統的「民主香腸」，這是澳大利亞投票日的傳統習俗。另有身穿鮮豔泳衣的選民，在晨泳後匆匆進入投票站進行投票。

據德新社報導，選舉委員會稱，投票前已有超過800萬人通過郵寄或提前投票的方式完成了投票。

本次歷時36天的競選整體平穩，但也出現一些輕鬆片段。阿爾巴尼斯在一次競選集會上不慎從舞台跌落；達頓則在一次意外中將足球踢偏，擊中了一個毫無防備的攝影師頭部，導致流血。

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