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新加坡國會大選落幕 總理黃循財預計率執政黨延續60年執政

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
新加坡執政黨人民行動黨預計贏得3日國會大選，一名該黨支持者在當天計票期間揮舞黨旗。法新社
新加坡執政黨人民行動黨預計贏得3日國會大選，一名該黨支持者在當天計票期間揮舞黨旗。法新社

新加坡3日舉行國會大選，這是總理兼財長黃循財去年5月成為星國第4代領袖後第一項重大考驗，首次率領執政黨人民行動黨（PAP）迎戰大選。路透3日晚間引述抽樣計票結果報導，執政黨可望勝選並延續其60年的執政。

本屆民選議員共97席，選區有15個單一選區、8個4人「集選區」（GRC）和10個5人集選區。星國國會議員分為民選議員、非選區議員和官委議員；集選區則為星國獨創、意在確保少數種族在國會有代表的制度。

星媒聯合早報和海峽時報報導，星國選舉局在3日晚間10時左右陸續揭曉各選區抽樣計票結果，目前顯示執政黨可望拿至少62席，PAP最大對手工人黨預計至少9席。

抽樣計票意指從每個投票站選票隨機抽100張作為樣本計算，這通常和正式計票結果差距不大，但仍可能不同。正式計票結果大多在選後深夜公布。

執政黨 大選 新加坡 議員 黃循財

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