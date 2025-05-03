快訊

白沙屯媽祖北港進香刈火 動員數百人唱名33萬香燈腳

拿下86席！艾班尼斯率工黨勝出澳洲國會大選 英相施凱爾發文恭賀

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
澳洲今天國會大選正持續計票，當地媒體預估工黨勝出並會繼續執政，英國首相施凱爾在社群媒體恭賀澳洲總理艾班尼斯領導工黨勝選，還說英澳關係「比以往任何時候都更為密切」。歐新社
澳洲今天國會大選正持續計票，當地媒體預估工黨勝出並會繼續執政，英國首相施凱爾在社群媒體恭賀澳洲總理艾班尼斯領導工黨勝選，還說英澳關係「比以往任何時候都更為密切」。歐新社

澳洲今天國會大選正持續計票，當地媒體預估工黨勝出並會繼續執政，英國首相施凱爾社群媒體恭賀澳洲總理艾班尼斯領導工黨勝選，還說英澳關係「比以往任何時候都更為密切」。

施凱爾（Keir Starmer）於社群媒體X平台發文：「我知道我們會繼續為了實現共同目標而一起努力。」

貼文還讚揚英澳兩國的防務合作、對烏克蘭援助，以及他們與美國之間的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

澳洲廣播公司（ABC）報導，依據大約61%計票結果，艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨（Labor Party）可望在眾議院150席中拿下過半86席，自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）僅有41席。

艾班尼斯稍早已經發表勝選演說，矢言要帶領國家度過全球不確定性的艱難時期，他的執政團隊「將帶著新的希望、信心和決心承擔起重任」。

AUKUS 施凱爾 澳洲 社群媒體 艾班尼斯 英國

延伸閱讀

【專家之眼】英國為什麼「這麼」窮？巧言令色鮮矣仁

馬克宏不准坐？川澤「一對一會談」內幕曝光 疑一句話趕走他

酸川普、拒「孤立中國」？英財相：不與中交往很愚蠢

白宮：川普與施凱爾通話 期待今年稍晚訪問英國

相關新聞

新加坡國會大選落幕 總理黃循財預計率執政黨延續60年執政

新加坡3日舉行國會大選，這是總理兼財長黃循財去年5月成為星國第4代領袖後第一項重大考驗，首次率領執政黨人民行動黨（PAP...

下屆教宗選舉7日登場 港周守仁樞機談中梵協議：對抗非好事

下屆教宗選舉7日登場，有權投票選教宗的天主教香港教區主教周守仁樞機近日受訪時表示，有天主教徒不喜歡中梵主教任命臨時協議，...

美貢獻最多？川普想更名二戰歐洲終戰紀念日 俄狠嗆：胡言亂語

美國總統川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，計畫將現行5月8日二戰歐洲終戰紀念日和1...

拿下86席！艾班尼斯率工黨勝出澳洲國會大選 英相施凱爾發文恭賀

澳洲今天國會大選正持續計票，當地媒體預估工黨勝出並會繼續執政，英國首相施凱爾在社群媒體恭賀澳洲總理艾班尼斯領導工黨勝選，...

加拿大、澳洲掀反川普風潮？在野主要政黨領袖皆丟連任20多年席位

澳洲3日舉行大選，兩個主要政黨之一的在野自由黨（Liberal Party）領袖達頓（Peter Dutton）承認，在...

逾262萬選民投票！新加坡大選登場 黃循財迎來執政首場大考

新加坡周六（5月3日）舉行第14屆全國大選，此次有超過262萬名合格選民。這次選舉被視為執政黨人民行動黨（PAP）支持度的風向標…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。