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美貢獻最多？川普想更名二戰歐洲終戰紀念日 俄狠嗆：胡言亂語

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普4月30日在白宮召開內閣會議時發表談話。路透
美國總統川普4月30日在白宮召開內閣會議時發表談話。路透

美國總統川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，計畫將現行5月8日二戰歐洲終戰紀念日和11月11日美國退伍軍人節，更名為二次世界大戰及一次世界大戰「勝利日」。他還寫道，美國為二戰獲勝付出的貢獻遠多於任何其他國家。英國天空新聞報導，俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）駁斥川普的說法，是「自以為是的胡言亂語」。

川普的貼文寫道：「我們許多盟友和朋友都在慶祝5月8日勝利日，但到目前為止，我們美國為二次大戰取勝所付出的貢獻，遠多於任何其他國家。」

川普的貼文繼續寫道：「我在此宣布，將5月8日重新命名為第二次世界大戰勝利日（Victory Dayfor World War II），並將11月11日更名為第一次世界大戰勝利日（Victory Day for World War I）。我們這兩場戰爭都贏了，在力量、勇氣和軍事才華，我們無人能及。但我們從未慶祝過任何事—因為我們已經沒有懂得慶祝的領袖了！我們將再次開始慶祝我們的勝利！」

麥維德夫對此回應說：「川普最近宣稱美國為二次大戰做出的貢獻最大，他將在5月8日設立一個特殊假日。休假不是壞事，但他的第一個聲明就是自以為是的胡言亂語。為了摧毀可惡的法西斯主義，我們人民犧牲了2700萬兒女的性命。因此，勝利日是我們的，而且是在5月9日！過去是如此，現在是如此，未來也將一直是如此！」

俄羅斯於5月9日慶祝勝利日。這是因為當年德國無條件投降在中歐夏令時間5月8日晚間11時1分生效，相當於俄羅斯的5月9日凌晨0時1分。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫4月28日出席在莫斯科俯首山衛國戰爭中央博物館舉行的「知識：第一人」教育馬拉松活動。他在一場題為「我們危險的世界：誰該負責，該怎麼做？」的活動發表談話。歐新社
俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫4月28日出席在莫斯科俯首山衛國戰爭中央博物館舉行的「知識：第一人」教育馬拉松活動。他在一場題為「我們危險的世界：誰該負責，該怎麼做？」的活動發表談話。歐新社

二戰 俄羅斯 川普 戰爭 美國 軍人節

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