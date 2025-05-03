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意料之中！澳洲國會大選由工黨勝出 總理艾班尼斯：繼續帶領國家度難關

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導
澳洲今天國會大選正持續計票，當地許多媒體已預估工黨勝出並會繼續執政，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也發表勝選演說，他矢言要帶領國家度過全球不確定性的艱難時期。法新社
澳洲今天國會大選正持續計票，當地許多媒體已預估工黨勝出並會繼續執政，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也發表勝選演說，他矢言要帶領國家度過全球不確定性的艱難時期。法新社

澳洲今天國會大選正持續計票，當地許多媒體已預估工黨勝出並會繼續執政，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也發表勝選演說，他矢言要帶領國家度過全球不確定性的艱難時期。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，依據大約51%計票結果，艾班尼斯領導的工黨（Labor Party）可望在眾議院150席中拿下過半86席，中間偏右的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）僅有40席。

艾班尼斯今晚宣布工黨勝選，並矢言要帶領國家度過全球不確定性的艱難時期。

艾班尼斯在澳洲大城雪梨告訴支持群眾：「感謝澳洲人民給予（我們）機會，繼續為世界上最優秀的國家服務。」

他還指出，工黨不會把選民的信任視為「理所當然」。

艾班尼斯提到，他的執政團隊「將帶著新的希望、信心和決心承擔起重任」。

自由黨/國家黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）則承認敗選，還說他已致電恭賀艾班尼斯。

達頓表示：「我稍早致電恭賀總理勝選。我們在這次競選表現得不夠好，今晚很明顯能看出這一點，我對此承擔全部責任。」

澳洲廣播公司新聞網今天還預測，達頓將在國會選舉中失去議員席次。

回顧澳洲上一屆2022年國會大選，工黨在眾議院151席之中贏得77席拿回執政，自由黨/國家黨聯盟只得到58席丟掉政權。

澳洲總理艾班尼斯在雪梨工黨選舉之夜活動上與妻子朱迪和兒子一起慶祝贏得大選。法國新聞社
澳洲總理艾班尼斯在雪梨工黨選舉之夜活動上與妻子朱迪和兒子一起慶祝贏得大選。法國新聞社

工黨 澳洲 艾班尼斯

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