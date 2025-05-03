意料之中！澳洲國會大選由工黨勝出 總理艾班尼斯：繼續帶領國家度難關

澳洲今天國會大選正持續計票，當地許多媒體已預估工黨勝出並會繼續執政，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也發表勝選演說，他矢言要帶領國家度過全球不確定性的艱難時期。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，依據大約51%計票結果，艾班尼斯領導的工黨（Labor Party）可望在眾議院150席中拿下過半86席，中間偏右的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）僅有40席。

艾班尼斯今晚宣布工黨勝選，並矢言要帶領國家度過全球不確定性的艱難時期。

艾班尼斯在澳洲大城雪梨告訴支持群眾：「感謝澳洲人民給予（我們）機會，繼續為世界上最優秀的國家服務。」

他還指出，工黨不會把選民的信任視為「理所當然」。

艾班尼斯提到，他的執政團隊「將帶著新的希望、信心和決心承擔起重任」。

自由黨/國家黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）則承認敗選，還說他已致電恭賀艾班尼斯。

達頓表示：「我稍早致電恭賀總理勝選。我們在這次競選表現得不夠好，今晚很明顯能看出這一點，我對此承擔全部責任。」

澳洲廣播公司新聞網今天還預測，達頓將在國會選舉中失去議員席次。

回顧澳洲上一屆2022年國會大選，工黨在眾議院151席之中贏得77席拿回執政，自由黨/國家黨聯盟只得到58席丟掉政權。