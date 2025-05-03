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大陸海警直升機侵犯日本領空 自衛隊緊急升空因應

中央社／ 東京3日專電
日本防衛省表示，一架從中國海警船上起飛的直升機侵入沖繩縣石垣市尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域上空約15分鐘，日本航空自衛隊緊急出動2架F-15戰鬥機因應。圖為釣魚台列嶼周邊海域。路透資料照
日本防衛省表示，一架從中國海警船上起飛的直升機侵入沖繩縣石垣市尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域上空約15分鐘，日本航空自衛隊緊急出動2架F-15戰鬥機因應。圖為釣魚台列嶼周邊海域。路透資料照

日本防衛省表示，一架從中國海警船上起飛的直升機侵入沖繩縣石垣市尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域上空約15分鐘，日本航空自衛隊緊急出動2架F-15戰鬥機因應。日本政府已透過外交管道向中方嚴正抗議，要求防止類似事件再次發生。

時事通信社、共同社報導，這是自去年8月中國軍機侵犯長崎縣男女群島近海領空以來，中國第4次侵犯日本領空，針對尖閣諸島（釣魚台列嶼）則是第3次。

根據防衛省與那霸市的第11管區海上保安本部，今天中午12時18分左右，4艘中國海警局船隻相繼侵入尖閣諸島周邊的日本領海，其中一艘船上的一架直升機起飛，於12時21分至36分侵入尖閣諸島領空，隨後返回並降落於海警船上。日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機應對。

事發時，日本一架民間小型飛機也在周邊飛行，防衛省正在調查是否有關聯。

截至下午1時左右，海上保安廳的巡邏船確認4艘中國船隻駛離日本領海，進入外圍的接續水域。這是中國公務船自4月7日以來再次入侵尖閣諸島周邊領海，也是今年第11次。

4艘中國船隻均配備機關炮，被日方巡邏船要求退出日本領海。

日本 海上保安廳 直升機 自衛隊 釣魚台

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