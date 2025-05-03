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澳洲國會大選登場 出口民調曝工黨可望繼續執政

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導
澳洲今天舉行國會大選，一項出口民調顯示，工黨與自由黨/國家黨聯盟的得票率不相上下，但受惠於部分選民對獨立參選人士及綠黨的偏好，工黨可望再繼續執政。路透
澳洲今天舉行國會大選，一項出口民調顯示，工黨與自由黨/國家黨聯盟的得票率不相上下，但受惠於部分選民對獨立參選人士及綠黨的偏好，工黨可望再繼續執政。路透

澳洲今天舉行國會大選，一項出口民調顯示，工黨與自由黨/國家黨聯盟的得票率不相上下，但受惠於部分選民對獨立參選人士及綠黨的偏好，工黨可望再繼續執政。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，新聞集團（News Corp）針對澳洲19個選區的近3700位選民進行出口民調。

這份出口民調結果顯示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨（Labor Party）與中間偏右的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-Nationalcoalition）不相上下，得票率都約為32%。

但部分選民對於獨立參選人士及綠黨（Greens）的偏好，可能會讓工黨在一些關鍵席次占有優勢。

另外，澳洲廣播公司新聞網（ABC News）也根據初步計票結果做出預測，工黨將贏得今天的國會大選。

澳洲上一屆2022年國會大選，工黨在眾議院151席之中贏得77席拿回執政，自由黨/國家黨聯盟只得到58席丟掉政權。

工黨 民調 澳洲

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