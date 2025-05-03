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艾班尼斯能成功連任？澳洲大選澳媒初步計票：在野黨翻盤不易
澳洲3日舉行大選，澳洲廣播公司（ABC）截至稍早的即時初步計票結果顯示，總理艾班尼斯領導的執政黨工黨席次暫時領先在野黨自由黨／國家黨聯盟。
ABC網站顯示，根據4.9%的計票結果，澳洲工黨已預計拿下29席，高於自由黨／國家黨聯盟的26席。澳洲眾議院將選出150席，過半需76席。
若艾班尼斯最後確認勝選，他將成為澳洲逾20年來首位成功連任的總理；ABC首席選情分析家葛林稍早稱，很難預見自由黨／國家黨聯盟贏得政權。
另據ABC引用英國輿觀選前最後民調，工黨以5成29的支持率領先自由黨／國家黨聯盟的4成71，工黨有望贏得過半的76至85席。
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