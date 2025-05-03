川普可能親臨現場？日本盼他參訪大阪世博 「這日」有機會

日本大阪關西世博今天迎來開幕第21天，也是黃金週假期第8天，一大早就迎來大量入場人潮。日本政府內部目前期待，美國總統川普也能親臨現場。

時事通信社報導，有傳言稱，川普可能在7月19日大阪世博的美國「國家日」訪問日本。如果成行，將對日本執政黨在7月20日投開票的參議院選舉帶來助力。然而，目前美國實施的關稅措施仍是日美談判一大課題。

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正4月在華盛頓與川普會面後，曾對周邊人士表示，「感覺（川普）參加世博有眉目」。他當時還贈送川普世博吉祥物「脈脈」造型的金色存錢罐。

世博4月13日開幕後，最近每天都有約10萬人入場。根據官方數據，5月2日入場人數為10萬1000人，其中工作人員為1萬8000人，一般觀眾人數為8萬3000人，然而預售票銷售情況離達標仍有一段距離。川普如果造訪大阪世博，預料能成為催票一大助力。

日本首相石破茂2月和川普在美國首次會談時，曾達成「（川普）要在不久的將來訪日」的共識。石破茂當時提到1970年大阪世博時，曾在美國館看過「月球石」，川普也表現出感興趣的樣子，詢問「這次美國要展出什麼」。

世博有參與國家和地區輪流展現文化的「國家日」，各國元首也會配合訪日。然而，在7月19日美國「國家日」之前，會先碰到7月9日美國暫緩加徵對等關稅的最後期限。

日本希望在這個期限前達成關稅協議，但目前尚不明朗。日本政府內部也有人擔憂，「如果沒有辦法得到讓日本滿意的結果，日本國民恐怕沒辦法歡迎川普總統來訪」。

此外，亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議預計將於10月底至11月初在韓國慶州舉辦，也成為影響川普訪問大阪世博的因素。

川普預料會親自出席APEC。日本外務省高層指出，「按照慣例，美國總統一年內不會訪問亞洲兩次」。因此，即使川普要訪日，預計也會配合APEC行程；但世博將在10月13日閉幕，如果川普10月下旬才訪日，將沒辦法趕上世博。