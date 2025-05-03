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哈利盼和解卻驚吐1句話 英王私下反應曝光「白金漢宮將仰天嘆氣」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子9日離開倫敦的皇家司法院時揮手致意。美聯社
英國哈利王子9日離開倫敦的皇家司法院時揮手致意。美聯社

英國哈利王子為了稅金支付的「相同程度」人身保護服務提告政府敗訴後，在2日播出的BBC獨家專訪時表示，希望與王室「和解」，卻又宣稱父親查理三世國王「不會與我說話」，還說「不知道父親還能活多久」，引來前王室官員的抨擊。另有內部人士透露，查理三世對於哈利及他在納稅人身上加諸的負擔感到沮喪與苦惱。

天空新聞轉述，哈利向BBC表示，「我自己和我的一些家人之間有很多的分歧」，並指出，「當然，他們因為很多事情而永遠不會原諒我，但…我希望與我的家人和解，繼續爭執下去已經毫無意義」。

哈利還說，「生命可貴，我不知道父親還能活多久，因為這個維安的事，他不會跟我說話。能夠和解就好了」。

白金漢宮在隨後發出的聲明中表示，「所有這些問題都經過法院反覆與細緻的審理，每次得出了相同的結論」。已故女王伊麗莎白二世的前新聞秘書安德森（Ailsa Anderson）則認為，白金漢宮對此次訪問將會「仰天嘆氣」。

安德森告訴天空新聞，「哈利王子說出『我不知道父親還能活多久』，這將引發媒體和廣大公眾對國王病情診斷的真正擔憂和更多猜測，對今後發展非常無益」。

安德森接著表示，「你最不想做的，就是讓自己的私生活在媒體上曝光。所以，如果你真的想要和解，就會在私下進行，而不是上BBC新聞的採訪」。

據了解，查理三世認為，當哈利的案件正由政府審議與法庭覆核時，進行干預在憲政上並不妥當。查理三世的友人在訪問播出前也向太陽報表示了同樣的看法，並補充道，「在更個人的層面上，讓他感到沮喪和苦惱的是公爵（哈利）未能尊重這一原則，而他的支持者暗示，他的父親似乎不關心他的家人，或者應該介入」

這位友人還說，查理三世「特別關切政府為了捍衛他們的立場，投入了可觀的資源與成本」。

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