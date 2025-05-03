快訊

涉拿黨員名冊不實連署 國民黨台中書記長、總幹事收押

雨彈升級！4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

籲「成為命運的主宰者」 CIA發中文配音、字幕影片策反大陸官員

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
5月1日，CIA發布兩支面向大陸觀眾的線人招募影片，以劇情片的方式講述大陸高官和基層公務員為了家人和自身前途，選擇主動聯繫CIA。（圖／取自CIA社群平台）
5月1日，CIA發布兩支面向大陸觀眾的線人招募影片，以劇情片的方式講述大陸高官和基層公務員為了家人和自身前途，選擇主動聯繫CIA。（圖／取自CIA社群平台）

美國中情局（CIA）繼三個月前發布簡體中文影片，指導如何安全地聯繫CIA。5月1日，CIA又發布兩支面向大陸觀眾的線人招募影片，以劇情片的方式講述大陸高官和基層公務員為了家人和自身前途，選擇主動聯繫CIA。

CIA在1日接連在X、臉書、Instagram和Youtube等平台發布兩支影片，兩支影片都是以中文配音，附上簡體中文字幕。發布至今在youtube上都已經超過10萬觀看數，X上也有不少簡體中文的留言，不少留言批評影片製作沒有說服力、製作品質差，但也有留言表示，影片的內容設計非常合理，因為講價值觀和善良正義沒有任何意義，而美國能提供體制沒有給的、甚至能報仇，是其目標受眾真正能聽懂的語言。

第一支影片名為〈選擇合作的原因：成為命運的主宰者〉，描述一名大陸高官在詭譎的局勢中尋求穩定，但他深刻體悟到不論自己的地位多高，都不足以在巨變中保護他的家人，而他身邊的人都希望把他踢開，爬上他的位置。

該影片的主角出入有專車接送，並連連參加飯局，中間穿插飯桌上有餐具被收走，暗示身邊的人被憑空消失。接著畫面帶到他點開CIA的聯絡畫面，「無論我的未來將是什麼，我家人還是會享受一個美好的生活。」

第二支影片〈選擇合作的原因：創造美好遠景〉則從自我實現的角度切入，描述一名大陸基層公務員一生努力，但他認為自己的辛勤付出卻只滋養了長官的前程，困在難以爬出、內卷的體系中，他決定尋找另一條出路來實現自己的目標，因此選擇聯繫中情局。

影片中的主角幫長官開門、處理公務、進行例行自我檢討，以及長官在餐廳吃烤鴨時去買路邊攤來吃，「眾所皆知的秘密是，領導們口口聲聲說要讓人民過上好日子，但結果卻全不是這麼一回事」，主角一邊點下CIA的聯絡資訊，並表示「是時候構築我自己的夢想了。」

CIA在兩支影片下方的描述中詢問：你是否有任何關於經濟、財政、或貿易等政策的資訊？你是否在國防機構工作？你是否在國家安全、外交、科學、先進技術領域工作，或者與從事這些領域的人打交道？請與我們聯繫。你能提供的資訊很重要，我們重視你對這些主題的見解。

CIA並強調，他們明白促使中國人以安全的方式聯繫中情局，其背後有諸多原因，並強調會保護線人的安全，「我們看重也敬重所有願意與我們展開對話的人。保護全球各地聯繫我們的人，是我們的專業職責。」

中國人 中情局 中文 公務員 家人 影片 美國

延伸閱讀

不想惹事 國安紅帽讓里長參訪、學術交流都趨緩

緩解關稅戰衝擊 陸低調豁免1.23兆元美進口商品

為中美貿易談判鋪路？陸據報擬處理芬太尼輸美問題

張麗善移爐主、跪迎媽祖引爭議 爐主身分曝光：大陸嫁來台灣

相關新聞

哈利盼和解卻驚吐1句話 英王私下反應曝光「白金漢宮將仰天嘆氣」

英國哈利王子為了稅金支付的「相同程度」人身保護服務提告政府敗訴後，在2日播出的BBC獨家專訪時表示，希望與王室「和解」，...

擊敗前黨魁韓東勳！前勞動部長金文洙獲執政黨提名 角逐南韓總統大位

南韓執政黨國民力量今天下午宣布最終黨內初選結果，正式提名前勞動部長金文洙代表國民力量競選下屆總統

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

英國哈利王子與英國政府就「安全保護待遇」官司敗訴，近日接受英國BBC專訪。採訪他的BBC記者娜達．陶菲克（Nada Ta...

川普可能親臨現場？日本盼他參訪大阪世博 「這日」有機會

日本大阪關西世博今天迎來開幕第21天，也是黃金週假期第8天，一大早就迎來大量入場人潮。日本政府內部目前期待，美國總統川普...

因克什米爾恐攻持續施壓 印度嚴禁自巴基斯坦進口商品

印度因為至少26死的克什米爾恐攻，持續對巴基斯坦施壓，在陸續實施多項反制措施後，今天再宣布禁止直接或間接從巴基斯坦進口商...

菲律賓期中選舉將屆 警方全面戒備防暴力

菲律賓將於12日舉行期中選舉，警方今起進入全面戒備狀態，提防選舉暴力，確保選舉過程平順

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。