教宗選前樞機會議談東方教會苦難 聚焦議題恐牽動選情

下屆教宗選舉7日登場，全體樞機主教昨天舉行第8次會議，目前只剩4位具選舉權的樞機未到場。教廷指出，「東方教會的苦難見證」在會中獲得特別關注。

下屆教宗將由未滿80歲的樞機主教選出，近期樞機主教團每日舉行的會議中，聚焦議題恐成為牽動選情關鍵。

教廷新聞室發布新聞稿，昨天舉行的第八次樞機團會議當中，共有25位樞機主教發言，討論天主教會的未來，強調傳播福音的重要；而其中獲得「特別關注」（Particular attention）的是，「東方教會」（Churches of the East）儘管遭受苦難，仍為信仰做出堅強見證。

教廷未明確說明哪些「東方教會苦難」在會中引發熱議，但近日多家外媒與天主教社群廣傳一張照片，高齡93歲的香港榮休樞機主教陳日君專程飛到梵蒂岡出席樞機團會議，他拄著拐杖、神情堅毅地走過梵蒂岡廣場，持續為遭迫害的中國地下教會請命。

陳日君長期被視為中國地下天主教會苦難見證的代言人，他曾多次反對內容未公開的梵中主教任命協議。

在教宗方濟各主政時期，陳日君建言常遭邊緣化，但進入「後方濟各時期」，輿論近日湧現大量同情中國地下教會苦難的聲浪。

外交政策（Foreign Policy）雜誌4月28日更以「方濟各任內最大錯誤就是中國政策」為題，批評教廷對中國迫害教徒、維吾爾人、西藏選擇緘默，讓中國宗教自由不斷惡化，無論誰當選下任教宗都應檢討對中政策，並「立刻對外公布梵中協議全文」。

根據教宗方濟各所屬耶穌會旗下雜誌「美國」（America Magazine）報導，在4月30日的第七次樞機主教團會議當中，已有多位保守派樞機主教發難，要求檢討方濟各任內的部分政策，其中措辭最嚴厲的包括前教廷聖職部長斯泰拉（Beniamino Stella），斯泰拉邦被視為教廷國務院長帕洛林的支持者。

據報導，會議原規定每位樞機只能發言5分鐘，但許多樞機慷慨陳詞超時，陳日君也在會中發言長達15分鐘。

近日受到天主教媒體廣泛報導的「中國教會苦難」，另包括中國仍有大量不願宣誓效忠共黨「愛國教會」的地下教會神職人員，遭受關押或軟禁。

亞洲新聞（Asia News）在4月29日報導，在教宗方濟各21日逝世後，中國政府竟趁「教宗空窗期」舉行主教選舉，嚴重違反天主教義。

亞洲新聞報導指出，中國逕行選出的是上海教區副主教吳建林，吳建林曾擔任中國政治協商會議委員多年；上海教區原有教廷承認的輔理主教馬達欽，馬達欽2012年在主教祝聖典禮上退出愛國教會，現在被「隔離」在佘山修院生活。

亞洲新聞報導，中國推選的另一人是河南鄉新教區主教李建林，李建林是河南省「禁止未成年人參加彌撒」通知書的簽署者之一；河南新鄉教區原本也有一位地下主教張維柱，他因堅持效忠羅馬教廷、拒絕加入中共愛國教會，近年多次遭中國逮捕入獄。

亞洲新聞報導指出，中共愛國教會在網頁上發表哀悼教宗方濟各的聲明，但4天後就悄悄刪文，改掛各種宣揚「天主教中國化」的政令宣導。「第一要務」（First Things）、「支柱」（The Pillar）等多家英文、義文媒體近日皆撰文呼籲，中國趁教宗方濟各喪期選舉主教，顯示梵中協議效果不符預期，下任教宗需提出更好的對中政策。