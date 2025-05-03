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菲律賓期中選舉將屆 警方全面戒備防暴力

中央社／ 馬尼拉3日專電
菲律賓將於5月12日舉行期中選舉，選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員。圖為馬尼拉市一條街道懸掛競選海報。中央社
菲律賓將於5月12日舉行期中選舉，選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員。圖為馬尼拉市一條街道懸掛競選海報。中央社

菲律賓將於12日舉行期中選舉，警方今起進入全面戒備狀態，提防選舉暴力，確保選舉過程平順。

菲律賓國家警署（PNP）今天宣布，警隊於3日凌晨零時過後進入全面警戒狀態，15日晚上11時59分解除。

菲律賓將於12日舉行期中選舉，民眾投票選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員。

警察總長馬爾比爾（Rommel Francisco Marbil）說，全面警戒狀態旨在確保選舉和平、公平以及有秩序地進行，不容暴力干擾民主程序。

在全面警戒狀態下，從警方「快速反應大隊」（QRF）等特種部隊到各地派出所基層員警都需待命，以隨時因應突發狀況或不良事件。此外，各投票站以及重要地點附近的警察能見度也會增加。

警方稍早前曾表示，投票日當天將部署14萬名警力，保護全菲3萬7500多個投票站的安全。

菲律賓選舉委員會（Comelec）去年將菲律賓403個地區列為「關切地區」，最近減至362個，遠低於2019年期中選舉的941個，以及2022年總統選舉的844個。

「關切地區」是指選舉期間可能發生選舉暴力或是安全威脅的地區；本屆選舉的「關切地區」大多位於南部的民答那峨島以及北部山區，大馬尼拉地區並未被入列。

根據菲律賓警方資料，今年1月12日至4月28日期間，全菲通報35起選舉相關暴力事件，造成13人喪生、16人受傷，許多案件是候選人、選舉官員或是地方樁腳遭到槍擊。

為減少選舉暴力事件，菲律賓政府宣布於今年1月12日至6月11日期間禁止民眾攜槍，5月11日至12日禁止販賣、購買及飲用酒精飲料。

投票 菲律賓 警察 馬尼拉

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