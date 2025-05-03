美國關稅亂局下…新加坡大選登場！黃循財首度面臨重大考驗

新加坡大選今天登場，總理黃循財面對首次重大考驗，在這個著重貿易的國家面臨不確定的經濟狀況時期，迎戰重振旗鼓的反對派。

法新社報導，黃循財所屬執政黨「人民行動黨」（People's Action Party, PAP）預計將順利保住國會絕對多數席次。

黃循財在領導新加坡的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作小組後人氣上升，去年自時任總理李顯龍手中接棒成為新任領導人。

黃循財多次表示，鑒於美國總統川普（Donald Trump）徵收關稅，他需要選民強力授權，以帶領嚴重依賴貿易的新加坡度過經濟不確定性。

他曾警告，如果川普持續實施關稅措施，新加坡將受到沉重打擊，且新加坡需要維持開放和競爭力以抗衡關稅影響。

他造勢時說：「因此我要告訴所有新加坡人民，請審慎考慮。這不是在賭博，這攸關你們的家庭、你們的未來、我們的新加坡。」

政治分析家妮蒂亞．饒（Nydia Ngiow，音譯）指出，人民行動黨長久以來被視為新加坡在危機中的穩定力量，而最近的關稅動盪可能還不會成為影響選民的一大因素。

她告訴法新社：「鑒於新加坡大選往往關注本地議題，地緣政治不太可能會影響選民的決定，除非新加坡人感覺生活成本、工作保障或整體經濟受到直接和切實的衝擊。」

新加坡約有275萬名合格選民，將選出97名國會議員。投票所上午8時開放，晚上8時結束投票，預計部分結果將在午夜左右出爐。