擊敗前黨魁韓東勳！前勞動部長金文洙獲執政黨提名 角逐南韓總統大位

南韓執政黨國民力量今天下午宣布最終黨內初選結果，正式提名前勞動部長金文洙代表國民力量競選下屆總統。

國民力量今天在京畿道高陽市的南韓國際展覽中心（KINTEX）公布黨內初選結果，金文洙以56.53%得票率擊敗對手、前黨魁韓東勳（43.47%），當選黨內總統候選人。

前南韓總統尹錫悅遭彈劾下台後，金文洙獲得泛保守陣營支持，在4月9日加入國民力量，與韓東勳、安哲秀、洪準杓等人競爭黨內候選人提名。

據韓聯社報導，金文洙在黨員投票的得票率為61.25%，領先韓東勳超過20個百分點；民調支持度也以51.81%勝過韓東勳的48.19%，綜合兩者最終獲得黨內提名。

1951年出生於慶尚北道永川市的金文洙，畢業於首爾大學經濟系，1990年涉足政界，1996年當選國會議員，關注勞動、環境、交通與兒童保育議題，曾任京畿道知事，2024年7月獲尹錫悅提名為勞動部長，長期作為保守派政治人物活動。