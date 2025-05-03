陷入黑暗、交通大亂！峇里島昨晚一度停電 印尼歸咎「1原因」釀禍

印尼國家電力公司（PLN）表示，印尼觀光勝地峇里島（Bali）昨天發生停電情況，今晨已恢復供電。印尼政府歸咎於海底電纜故障。

澳洲廣播公司（ABC）網站報導，印尼國家電力公司說，峇里島若干地區昨天下午4時開始停電，到了今天凌晨，峇里島的電力已完全恢復。

峇里島機場總經理亞邁德．蕭基．夏哈布（Ahmad Syaugi Shahab）表示，雖然機場也受影響，但出入境航班依靠備用發電機維持運作，不過數個出境航班延誤。

印尼媒體報導說，在交通號誌系統因停電而失效後，峇里島最繁忙的公路在昨夜尖峰期間傳出交通大亂的情況。

社群媒體上相關影像顯示，停電導致峇里島道路交通堵塞，機場報到櫃台前出現排隊人潮。其他畫面顯示，島上部分地區陷入黑暗，居民等待恢復供電。

停電幾個小時後，電力開始恢復。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的發言人普拉塞蒂歐．哈迪（Prasetyo Hadi）昨天在聲明中說：「印尼國家電力公司成功恢復峇里島大部分供電。如一切順利，今夜將會完全恢復。」

普拉塞蒂歐．哈迪說，停電是連接峇里島和爪哇島（Java Island）電力系統的海底電纜故障造成，引發峇里島若干地區停電。