越共總書記蘇林訪俄 將出席二戰勝利日活動
越共總書記蘇林將於5日至12日訪問哈薩克、亞塞拜然、白俄羅斯以及俄羅斯。蘇林在俄羅斯訪問期間，將出席蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國的「勝利日」活動。
越南外交部通報，蘇林（To Lam）與夫人吳芳璃（Ngo Phuong Ly）5日至12日將訪問哈薩克、亞塞拜然、白俄羅斯及俄羅斯。蘇林在俄羅斯訪問期間，將出席「偉大衛國戰爭勝利」80週年慶典。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南與俄羅斯今年將紀念建交75週年，兩國更於2012年建立全面戰略夥伴關係。越俄關係的支柱是安全與國防合作，過去在許多方面獲得推進。
報導指出，越俄2024年雙邊貿易額達近46億美元、年增逾26%。石油與能源是雙邊合作的重點，兩國正就地質探測及石油開採進行談判與推進簽署文件；越俄還關注恢復、促進核能領域合作並在越南發展核電。
「勝利日」將舉辦閱兵，越南人民軍4月下旬已抵達俄羅斯排練，準備參加5月9日的紅場閱兵。報導認為，俄國邀請越南參加閱兵，體現兩國的傳統友誼及全面戰略夥伴關係，尤其是在國防合作及軍事技術領域。
除蘇林外，俄羅斯官方的塔斯社（TASS）2月曾報導，中國國家主席習近平已接受俄羅斯邀請，5月9日將出席在莫斯科舉行的「勝利日」活動。但中國官方迄今尚未正式宣布習近平出訪俄國的消息。
蘇聯在二戰死難人數高達2700萬，最終將入侵的納粹德軍逐出，納粹德國無條件投降於1945年5月8日晚間11時1分正式生效，由於當時莫斯科已是5月9日，因此蘇聯訂5月9日為「勝利日」，紀念1941-45這場「衛國戰爭」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言