新加坡國會大選登場 逾260萬選民赴投票所投票

新加坡大選投票日今天登場，超過260萬名合格選民將投票。新加坡設立上千個投票站，投票從早上8時開始至晚上8時結束。計票結果預計在深夜公布。

記者實地走訪鄰里一處投票中心，不少新加坡選民和家人來履行這項公民義務。一名50歲的新加坡民眾表示，能透過選票投給自己支持的政治人物，「心裡非常踏實」。

聯合早報報導，待投票流程結束，選票將運送到計票中心進行計票。選舉局預計在投票結束後的晚間10時左右、陸續揭曉抽樣計票的結果；正式計票結果則大多會在深夜公布。

除了因無反對黨候選人而自動當選的5名馬林百列—布萊德嶺集選區（Marine Parade-Braddell HeightsGRC）人民行動黨議員，此屆大選共有來自11個政黨的204名候選人和2名無黨籍人士，競逐全國32個選區的92個議席。集選區是新加坡確保國會有少數種族代表的選舉制度。

現任總理黃循財去年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨（PAP）完成第3代到第4代領導權力的交接。這是黃循財首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選。除了執政黨，工人黨（WP）、新加坡民主黨（SDP）、新加坡前進黨（PSP）等反對黨也積極爭取選民支持。

新加坡總理公署日前發布新聞資訊指出，總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）在黃循財建議下解散國會，提名日訂在4月23日，昨天是「冷靜日」禁止競選活動。

今年是新加坡建國60週年。依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。