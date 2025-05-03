通膨與川普關稅壓力下 澳洲大選展開投票

澳洲選民今天開始投票，在生活成本、氣候焦慮與美國總統川普開徵關稅的影響下，這場全國大選將決定由誰來組織下一任政府面對這些難題。

綜合路透社與法新社報導，澳洲是少數實施強制投票的民主國家之一，違者罰款20澳元（約新台幣395元），促使投票率可達90%以上。投票所開放時間是上午8時至下午6時（台灣時間清晨6時至下午4時），不過在今天之前，1800萬名合格選民中已有800萬人提早投票，創下歷史新高。

選舉日之前的一系列民調幾乎一致認為總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的執政黨工黨（LaborParty）將贏得第2個任期。

除非票數非常接近，否則結果最早可能在今天晚間公布。

兩大政黨都將焦點集中在生活成本的壓力，但民調顯示，川普易變的關稅政策所引發的全球不確定性，迅速成為選民在選舉期間關注的首要議題。