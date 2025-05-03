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以色列野火 燒出內部爭端和巴勒斯坦土地歷史

中央社／ 開羅2日專電

以色列4月30日發生當局稱為歷史上最大規模野火，不僅進入「國家緊急狀態」，也燒出政府左右兩派之間對於起火原因的爭執矛盾，以及環保人士對於在巴勒斯坦被占領土種植非原生樹種可能引發野火的長期擔憂。

以色列當局宣布，大規模野火發生在耶路撒冷以西的埃什陶爾（Eshtaol）和拉特倫（Latrun）之間。該片土地有大面積種植阿勒坡松樹（Aleppo pines）的森林。以色列「新消息報」（Yedioth Ahronoth）報導，美國猶太民族基金（Jewish National Fund, JNF）初步估計，大火已燒毀2.4萬平方公里土地。

半島電視台網站報導，耶路撒冷地區消防部門指揮官佛里曼（Shmulik Friedman）表示不知道火災原因。然而，以色列極右派國家安全部長班吉維爾（ItamarBen Gvir）則暗示，此次火災可能是人為縱火，且警方有逮捕到一名住東耶路撒冷的嫌疑人。

半島電視台進一步指出，以色列空軍對以色列媒體說，空軍組織有一個軍事天氣預報系統，已預測到未來幾天天氣惡劣不穩，可能會導致大規模火災，並指責班吉維爾和消防部門怠職。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的兒子艾夫尼爾（Avner Netanyahu）則在X平台上表示，以色列左派勢力可能參與縱火，以擾亂以色列5月1日獨立紀念日慶祝活動。他還補充道：「我希望這場火災是阿拉伯人放的，而不是我們自己人合謀放的。」

以色列媒體All Israel News 4月30日報導，阿拉伯社交媒體曾呼籲巴勒斯坦人和以色列阿拉伯人焚燒土地，以報復以色列在加薩地區的軍事行動。

獨立新聞媒體 Drop Site 5月1日在X平台發文表示，猶太民族基金主導一連串植樹運動，利用大片森林來綠化長期占領的巴勒斯坦土地。然而，環保人士長期以來不斷警告說，這些非本土原生的樹種會增加野火風險。

出生於以色列的英國政治評論家艾茲蒙（GiladAtzmon），曾於2010年針對當時以色列北部另一場造成40人死亡的野火案發表過評論。他說，猶太民族基金自1930年代後，將松樹引入巴勒斯坦的土地，試圖占領土地，幾十年下來總共種植了超過2.6億棵松樹，目的是為了掩蓋當地巴勒斯坦村莊被以色列屯民破壞後的廢墟和痕跡，並限制巴勒斯坦人返回家園。

艾茲蒙還說，猶太民族基金曾統計，每10棵新樹苗有6棵未能生長，而少數倖存的樹木最終則成為火災隱憂。每一片松樹林在以色列夏季結束時，都可能變成潛在的起火源。

以色列 巴勒斯坦 野火

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