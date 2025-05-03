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南韓朝野拚總統大位 司法淪為主戰場

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
李在明距離總統大位僅有一步之遙，官司是他最大的絆腳石。美聯社
李在明距離總統大位僅有一步之遙，官司是他最大的絆腳石。美聯社

朝鮮日報3日報導，針對共同民主黨總統候選人李在明的公職選舉法違反案，高等法院的重審首次開庭將於15日下午2點在首爾高等法院舉行。最高法院指示要根據有罪的方向重新審理後，僅僅一天之內，法院就完成了承辦分配和開庭日程安排。法律界人士表示：「最高法院直接展現了迅速且集中的審理，強調要立即處理，因此高等法院也在加速推進。」

首爾高等法院於2日表示：「已將李候選人的公職選舉法案件分配給刑事第7部（主審法官：李在權）。」首爾高院在當日上午10點50分左右接收最高法院轉交的案件記錄後，僅用6小時便決定了承辦庭，而承辦庭在不到1小時內就確定了第一次開庭日程並向李在明發送傳票。

同時，也向李在明住所地的管轄法院發出了請求書，要求由執行官親自遞送傳票。這被解讀為意圖徹底阻止李候選人在二審、三審中因未及時收取訴訟文件而導致的開庭延遲。此前，最高法院已表明要迅速處理選舉法案件，這次從受理上訴案到作出結論僅用了34天，提交全員合議體討論後僅用了9天。

與此同時，民主黨當天提交了一項《刑事訴訟法》修正案至國會法制司法委員會全體會議，內容是規定如果接受刑事審判的被告當選為總統，則審判將中止。民主黨計劃在下週內於全體會議上處理該法案。

民主黨還提交了一項修訂《法院組織法》的提案，計劃將大法院（最高法院）的大法官人數從現行的14名增至30名。政界有評論指出，這似乎是為了在執政後大量增加民主黨傾向的大法官人數。民主黨還著手準備修訂《憲法法院法》，計劃將法院審判納入憲法訴訟的對象範圍。

國民力量黨批評：「眼見法院對李在明違反選舉法的重審案加快進度，民主黨便利用立法權，對司法部門展開全面攻勢。」

最高法院 民主黨

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