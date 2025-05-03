德國新總理最新民調 56%不看好梅爾茨

德國國會將在5月6日舉行總理選舉，外界原本看好基督教民主聯盟黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）。然而，根據德國公共電視二台最新民調顯示，超過半數德國人無法想像梅爾茨成為總理。

隨著基督教民主聯盟（CDU）、基督教社會聯盟（CSU）與社會民主黨（SPD）近日遞出對聯合執政協議的黨內同意書後，基民盟與基社盟組成的聯盟黨代表的黑色，與社民黨代表的紅色，共同組成的聯合政府蓄勢待發。

根據德國電視二台（ZDF）今天公布4月28日至4月30日進行的新民調結果指出，有48%的德國民眾認為黑紅聯邦「好」，37%認為「不好」，10%的民眾「不在乎」。

民調顯示，有48%的德國人相信黑紅聯盟將能提出解決問題的辦法，但也有高達47%的民眾表示懷疑，5%表示「不知道」。

此外，高達45%的德國人認為「經濟」仍是新政府最必須關注的執政方向，「社會福利」以21%名列第2，「移民」12%居第3，國防與氣候保護同為10%，並列5。

對於民調問題「梅爾茨成為總理，我認為…」，有56%的德國人認為「不好」。相較於前次民調結果，梅爾茨的支持率從44%降低6個百分點。

德國國會選舉2月23日後，聯盟黨成為選舉大贏家。德國右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）成為第2贏家，並勝過總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD）。

梅爾茨先前多次公開表示不會與極右翼政黨合作，社民黨成首要談判對象。

隨著美國總統川普發動的貿易戰，梅爾茨希望能盡快組成德國新聯邦政府，為確保在國會獲得多數席位、政策順利推動，梅爾茨展開和社民黨組成聯合政府談判，並帶領提出一份聯合執政協議。