德國南部汽車撞人群釀8傷 警稱無跡象顯示為攻擊

德國緊急服務機構指出，南部斯圖加特市（Stuttgart）今天發生汽車衝撞人群事件，造成8人受傷，但警方表示，「沒有跡象顯示」這是一起攻擊事件。

法新社報導，德國近幾個月內發生多起致命汽車撞擊事件，包括在東部馬德堡市（Magdeburg）和南部慕尼黑市（Munich），讓安全部門處於高度警戒狀態。

但斯圖加特警方在社群平台X發文指出：「根據我們目前的調查…現場同事認為這是一場悲劇事故。」

警方表示，這起事件發生在斯圖加特市中心的奧爾加艾克區（Olgaeck），「有8人受傷，其中3人傷勢嚴重」，至少1人需進行搶救。

警方發言人告訴法新社，下午約5時50分，1輛賓士車撞入人群，駕駛已遭逮捕。