南美洲南端外海7.5強震 智利解除海嘯警報
南美洲南端外海今天稍早發生規模7.5強震，智利當局現已解除海嘯警報和撤離命令。
美國地質調查所（USGS）指出，介於南美洲與南極洲之間的德雷克海峽（Drake Passage）今天上午發生強震，深度僅10公里。
德雷克海峽介於南美國家智利最南端的合恩角（Cape Horn）與南極洲之間。智利國家防災應變局（National Service for Disaster Prevention and Response，SENAPRED）稍早對麥哲倫大區（Magallanes）發布海嘯警報，要求沿海居民撤離。
麥哲倫大區災難應變機構主管安德拉德（JuanCarlos Andrade）表示：「預防性撤離已經結束，意思是大家可以返回並恢復他們的活動了。」
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