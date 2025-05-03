南極德雷克海峽發生規模7.4地震 智利發布海嘯警報

美國地質調查所（USGS）表示，介於南美洲與南極洲之間的德雷克海峽（Drake Passage）今天上午發生規模7.4地震，深度僅10公里。鄰近國家智利已對最南端地區發布海嘯警報。

綜合路透社與法新社報導，德雷克海峽介於南美國家智利最南端的合恩角（Cape Horn）與南極洲之間。智利國家防災應變局（National Service for DisasterPrevention and Response，SENAPRED）對麥哲倫大區（Magallanes）發布海嘯警報，要求沿海居民撤離。

智利總統波里奇（Gabriel Boric）也在社群媒體平台X發文說：「我們請求麥哲倫大區整條海岸線附近的居民撤離。」