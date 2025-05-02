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與自由民主秩序相悖 德最大在野黨AfD被指為「右翼極端」組織

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國另類選擇黨（AfD）的支持者2014年5月穿上變身衣，在柏林布蘭登堡門舉行的集會活動上揮舞旗幟。資料照片。路透
德國另類選擇黨（AfD）的支持者2014年5月穿上變身衣，在柏林布蘭登堡門舉行的集會活動上揮舞旗幟。資料照片。路透

德國對內情報機構「聯邦憲法保衛局」（BfV）2日將最大在野黨、極右翼的德國另類選擇黨（AfD）指定為「已確認的右翼極端組織」，意味著當局可以加強監視，批評人士則呼籲依法查禁該黨。

衛報報導，總部位於科隆的BfV自2021年開始，就將反移民與親俄的AfD認定對德國民主秩序的「可疑」（suspected）威脅，而該黨在德東三邦的地方黨部則列為已確認的極端組織。

BfV表示，該局已得出結論，認為AfD黨內對德國認同抱持的「基於種族血統理解」，「不符合」聯邦憲法列舉的「自由民主基本秩序」。聲明指出，AfD「旨在將特定人口群體排除在平等參與社會之外，使他們遭受違憲的不平等待遇，從而賦予他們法律上被貶低的地位」。

BfV的決定將解除對監控AfD涉嫌非法活動措施的限制，包括竊聽電話通訊、觀察會議和招募秘密線人。

衛報指出，AfD在2月聯邦議會選舉中，以略高於20%的得票率排名第二，僅次於基督教民主黨（CDU）與基督教社會黨（CSU）合組的聯盟黨團。雖然CDU黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）6日才將宣誓就任總理，但CDU選後民意支持度下滑，最近數分民調顯示AfD已位居第一。

不過，AfD已面臨反對者日益高漲將其取締的呼聲，理由是AfD試圖破壞民主價值，包括保護少數民族權利。此類禁令可由德國中央立法機構兩院、即聯邦議院（Bundestag）或聯邦參議院（Bundesrat）之一，或聯邦政府本身提出申請。

BBC報導，AfD聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）與赫魯帕拉（Tino Chrupalla）表示，BfV的決定「明顯具有政治動機」，「嚴重打擊德國民主」。兩人主張，AfD在聯邦政府更迭前不久遭到「詆毀和定罪」，並計畫對此提起法律訴訟。

德國 憲法 法律

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