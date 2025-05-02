快訊

美股早盤／4月就業優於預期 道瓊大漲450點、台積電ADR跳漲3%

「前所未有的寒蟬效應」競選小物案管家失聯通緝 傅崐萁發聲抗議

智利地牛翻身！發生規模7.5強震 民眾震撼、當局發布海嘯警報

日媒分析衛星影像！大陸想定兩岸衝突 建造軍民兩用船

中央社／ 東京2日專電
日媒報導，分析衛星影像等得知，中國大陸正在廣東省廣州市建造想定台灣有事（兩岸衝突）用的軍民兩用船。 路透社
日媒報導，分析衛星影像等得知，中國大陸正在廣東省廣州市建造想定台灣有事（兩岸衝突）用的軍民兩用船。 路透社

日媒報導，分析衛星影像等得知，中國正在廣東省廣州市建造想定台灣有事（兩岸衝突）用的軍民兩用船。該船平時可進行海洋（水文）調查、探測；有事之際，用為登陸艦運送兵員、武器等，或用於施放無人機進行攻擊、收集情報。

報導說，建造軍民兩用船的地點位於廣州市南沙區龍穴島，該地有中國國有造船大廠相關公司的造船廠。

美國運用人造衛星的太空科技公司行星實驗室（Planet Labs）及馬薩爾科技（Maxar Technologies）分別於去年10月23日、今年3月21日拍攝到的衛星影像都有拍到該船艦。

讀賣新聞與日本智庫「國家基本問題研究所」合作分析衛星影像的結果了解到，中國軍事有關網站去年11月開始就有上傳該船艦照片。該網站頻繁地上傳共軍艦艇等照片，日本自衛隊相關人士也相當關注。船艦上無軍艦的編號，寫有看似是民間調查船的船名。

國家基本問題研究所研判，該船艦平時很可能是民間運用的船隻。共軍運用容易建造且成本低的民間船隻，可能是為了填補共軍運輸能力的不足。

該艘軍民兩用船寬約40公尺、長約200公尺，形狀類似航空母艦，但相較於共軍的3艘航空母艦（長逾300公尺），船身長度較短，不足以供戰機起飛，因此可能是扮演供垂直起降直升機或在跑道起飛的小型無人機的母艦的功能。

截至去年10月，該船艦的甲板上沒畫標記，但今年3月直升機停機坪兩處畫有白線。目前該船艦停泊處距離上次被拍攝到的地點約600公尺，很可能已進行試航。

國家基本問題研究所企畫委員、前海上幕僚長（前海軍參謀長）武居智久指出，「中國在軍民融合的名義下，正強化商船補強共軍海上運輸力的體制」。

武居言及該船艦可能是試驗性質所打造的船隻，但他分析指出，「若以這座造船廠建造商船的速度為基準計算，一年約可建造10艘那種（軍民兩用）船」。

報導說，從衛星影像看，該船艦附近也有匿蹤無人作戰艇，可能該造船廠也打造軍用船舶。無人艇很可能在台灣有事（兩岸衝突）之際會被投入最前線。

共軍 台海 衛星

延伸閱讀

越共消滅南越50周年 共軍儀仗隊首赴越南參加閱兵

鐵線礁爭議升級！共軍南部戰區29日巡航 批菲律賓「海上侵權挑釁」

時隔16天 共軍本月再度聯合戰備警巡

中國大陸漁民化身民兵與共軍操演 日智庫籲應對防備

相關新聞

智利地牛翻身！發生規模7.5強震 民眾震撼、當局發布海嘯警報

據美國地質調查局（USGS）公布數據，智利當地時間2日傳出規模7.5地震，震央距離該國南部、阿根廷烏斯華雅鎮約219公里...

TikTok承認將歐洲用戶個資傳至大陸 愛爾蘭出手重罰184億元

熱門中國短影音平台TikTok因將歐洲使用者的個人資料傳送至中國，且未能保證這些資料不可被中國當局讀取，今天遭歐洲聯盟（...

與自由民主秩序相悖 德最大在野黨AfD被指為「右翼極端」組織

德國對內情報機構「聯邦憲法保衛局」（BfV）2日將最大在野黨、極右翼的德國另類選擇黨（AfD）指定為「已確認的右翼極端組...

日媒分析衛星影像！大陸想定兩岸衝突 建造軍民兩用船

日媒報導，分析衛星影像等得知，中國正在廣東省廣州市建造想定台灣有事（兩岸衝突）用的軍民兩用船。該船平時可進行海洋（水文）...

支持率不斷攀升 德國憲法保衛局認定選項黨全黨為極端組織

德國聯邦憲法保衛局已將極右翼的德國選項黨（AfD）整體列為極端組織。

秘密會議將登場！西斯汀教堂架起煙囪 教宗選舉結果看冒煙顏色

天主教會7日起將在梵蒂岡西斯汀教堂舉行教宗選舉樞密會議。據1名法新社記者今天所見，消防員已在這座教堂頂端架起煙囪，選舉結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。