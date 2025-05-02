支持率不斷攀升 德國憲法保衛局認定選項黨全黨為極端組織

（德國之聲中文網）德國聯邦憲法保衛局已將極右翼的德國選項黨（AfD）整體列為極端組織。

聯邦憲法保衛局表示，這一判定是在「深入而全面」的審查之後做出的。

憲法保衛局周五（5月2日）表示：「該黨黨內盛行的以種族和血統為基礎的人民觀念與自由民主秩序不相容。它旨在將某些群體排除在社會平等參與之外，使他們遭受違反憲法的待遇，從而使其在法律上處於次等地位。」

內政部長費澤：AfD將有外國背景的公民視為「二等德國人」

即將離任的德國聯邦內政部長費澤（Nacy Faeser）在一份聲明中指出，選項黨正在發動一場反對民主秩序的運動。

「AfD代表一種種族觀念，它歧視整個人口群體，並將有移民背景的德國公民視為二等公民。」費澤在聲明中表示。

「他們的種族觀念在針對移民和穆斯林的歧視言論中表現得尤為明顯。」她補充道。

費澤強調，憲法保衛局的認定完全基於一份長達1100頁的報告，「不存在任何政治影響和干預」。

AfD自2月大選以來支持率不斷攀升

近年來，選項黨屢次因極端言論引發爭議，其高層曾將納粹時期稱為德國千年歷史中的「一坨鳥糞」，或聲稱希特勒是「被迫」入侵波蘭。

該黨還多次公開贊揚俄羅斯獨裁者普京。在今年2月聯邦議院選舉前，美國億萬富翁馬斯克曾公開表示支持選項黨，稱其是「唯一能拯救德國的政黨」。

選項黨內最具爭議的領導人之一比約恩．霍克（Björn Höcke）因在去年一次競選集會中使用被禁用的納粹口號而被罰款。這只是霍克一系列違法行為中的一個例子。他是選項黨在圖林根州最資深的議員，曾稱柏林的猶太人大屠殺紀念碑為「恥辱紀念碑」，並暗示將希特勒描繪為「絕對的邪惡」是錯誤的。

憲法保衛局此前已經將圖林根州和薩克森-安哈特州的選項黨認定為極端組織，但未對全黨做出這樣的判定。

選項黨議員對憲法保衛局的認定提出質疑

在今年2月舉行的聯邦議院大選中，極右翼民粹政黨選項黨獲得了20.8%的選票，僅次於即將上任的總理梅爾茨領導的基民盟、基社盟（CDU/CSU）組成的聯盟黨（28.6%）。

近期的民調顯示，選項黨正在縮小與新一屆執政黨的差距。Forsa上周發布的一項民調顯示，選項黨的支持率為26%，甚至高於基民盟/基社盟的24%。

巴登-符騰堡州AfD州議員安東．巴倫（Anton Baron）表示，看到其他政黨如何對待他所在的政黨，讓他感到「很難過」。

他說：「當一個老牌政黨開始使用最具爭議的手段來打擊最強大的反對黨時，不得不讓人感到，我們國家的民主狀況實在令人痛心。」

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