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秘密會議將登場！西斯汀教堂架起煙囪 教宗選舉結果看冒煙顏色

中央社／ 梵蒂岡2日綜合外電報導
天主教會7日起將在梵蒂岡西斯汀教堂舉行教宗選舉樞密會議。據1名法新社記者今天所見，消防員已在這座教堂頂端架起煙囪，選舉結果將從這個煙囪冒出的煙來得知。 歐新社
天主教會7日起將在梵蒂岡西斯汀教堂舉行教宗選舉樞密會議。據1名法新社記者今天所見，消防員已在這座教堂頂端架起煙囪，選舉結果將從這個煙囪冒出的煙來得知。 歐新社

天主教會7日起將在梵蒂岡西斯汀教堂舉行教宗選舉樞密會議。據1名法新社記者今天所見，消防員已在這座教堂頂端架起煙囪，選舉結果將從這個煙囪冒出的煙來得知。

法新社報導，樞機主教選舉團將在樞密會議（conclave）期間秘密投票選出新教宗，並透過將選票放入1個特別火爐焚燒所產生的煙霧，來向翹首企足的世人公布選舉結果。若西斯汀教堂（SistineChapel）的煙囪冒出黑煙，則代表未能選出教宗；若冒出白煙則意味新教宗產生。

領導天主教會12年的阿根廷裔教宗方濟各（PopeFrancis）4月21日以88之齡辭世後，世界各地未滿80歲的133名樞機主教便被召回羅馬準備舉行教宗選舉，選舉過程預料會費時數日。

在7日樞密會議首日，與會樞機將投票1次；其後的日子則將在上午和下午各舉行2次投票。

若有候選人贏得當選所需的2/3選票，也就是至少89票，則將選票放入特別火爐焚燒時會加入化學物來產生白煙；若未能選出新教宗，則在燒選票時不加入化學物，讓教堂煙囪冒出黑煙。

投票 教堂 教宗 方濟各 梵蒂岡

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