快訊

遭「經濟學人」指政府失能 卓榮泰： 朝野都有責任

蔡正元戴電子腳環後首開庭 83歲岳父今作證連結文都念不出來

央行最後5分鐘出手！新台幣收盤重回31大關 市場憂下周重見2字頭

南海爭議升溫 菲律賓遭上萬網軍帳號攻擊

中央社／ 馬尼拉2日專電

菲律賓與中國之間的南海爭議持續升溫，菲律賓海岸防衛隊官員今天表示，在社群平台有上萬個網軍帳號攻擊菲律賓的南海立場。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在一場座談會上說，菲律賓於2023年開始採南海「透明化」策略，將中國在南海的所作所為公諸於世，當時網上就出現1000多個抨擊菲律賓南海立場的惡意帳號。

塔瑞耶拉補充，如今相關網軍帳號已暴增10倍，破1萬個，它們分3個層次運作，發起、散播以及轉貼。

他說，有些留言指稱菲律賓的南海主張沒有法律依據，有的說菲律賓是南海麻煩製造者，有的則稱美國是南海爭議的煽動者；有些留言也會抨擊捍衛南海主權的菲律賓官員。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗最為激烈。

中國以「十段線」為依據，索討幾乎整片南海的主權，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）主張可獨享200海里專屬經濟區的資源，雙方主張的海域有所重疊，爭端不斷。

為此，雙方船艦不時在南海爭議海域碰撞，兩國人員不久前先後登上鐵線礁，亮國旗宣示主權。

塔瑞耶拉並未提及這些惡意帳號來自何方，但菲律賓參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）4月25日曾在參議院聽證會上說，中國大使館聘雇一家菲律賓行銷公司，透過網軍散播親北京言論，並攻擊守護南海主權的菲律賓官員。

杜連迪諾當時出示了這家行銷公司與中國大使館之間的合約，以及中國大使館付給該公司的一張支票。

該公司今天發表聲明，否認與中國大使館簽有網軍合約，但坦承有收取中國大使館的支票，提供合法服務。

另一方面，菲律賓國家警署（PNP）今天與多個部會成立「聯合打擊假新聞行動委員會」（JAFNAC），制止假新聞或假訊息散播，並切斷假新聞的金源。

菲律賓國家警署說，這支委員會將透過法律、科技以及民眾教育等手段，打擊假新聞。

南海 大使館 菲律賓

延伸閱讀

崑山科大菲律賓辦國際專班教育展 爭取學生來台就讀交流

杜特蒂被送海牙受審 律師質疑國際刑事法院無管轄權

晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面通過

客運司機疲勞駕駛打盹 菲律賓連環車禍釀12死

相關新聞

秘密會議將登場！西斯汀教堂架起煙囪 教宗選舉結果看冒煙顏色

天主教會7日起將在梵蒂岡西斯汀教堂舉行教宗選舉樞密會議。據1名法新社記者今天所見，消防員已在這座教堂頂端架起煙囪，選舉結...

澳洲大選明登場！工黨民調微幅領先 總理艾班尼斯：仍是座待克服大山

澳洲大選明天登場，生計成本和美國總統川普關稅成為選戰主要議題。儘管民調領先，工黨籍總理艾班尼斯（AnthonyAlban...

愛沙尼亞國會修法防堵俄滲透教會 總統認定違憲退回

愛沙尼亞國會4月初通過「教會與宗教團體法」修正案，要求宗教組織不得與敵對外國政權維持聯繫，並要求愛沙尼亞基督教正教會與莫...

北韓、俄羅斯宣布建首條跨境公路 預計蓋1年半…有3目的

北韓和俄羅斯宣布，已開始興建兩國間第一條跨境公路，並稱在兩國邊境河流上興建的橋梁是重大進展，將進一步擴大兩國間蓬勃發展的...

韓大選剩1月 李在明無罪判決遭撤重審 韓悳洙想選總統？

距離南韓6月3日大選只剩1個月，南韓最高法院5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二...

澳洲大選5/3登場 重點快速掌握

澳洲將於5月3日舉行大選，執政的中間偏左澳洲工黨（Labor）民調暫居領先，也讓艾班尼斯（Anthony Albanes...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。